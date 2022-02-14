谷愛凌一度跌倒 自由式滑雪坡面障礙賽逆轉奪銀

得知得牌後，谷愛凌(右)與金牌得主瑪蒂爾德‧格勒莫(左)擁抱。(Getty Images)

北京冬奧 自由式滑雪 女子坡面障礙技巧決賽北京15日(美東14日)登場，中美混血的18歲選手谷愛凌 (Eileen Gu)代表中國國家隊征戰。雖然前兩輪都出現失誤，但仍在第三輪完美拿下86.23高分，拿下銀牌。金牌則由瑞士選手瑪蒂爾德‧格勒莫(Mathilde Gremaud)拿下，銅牌為愛沙尼亞好手凱莉‧西爾達魯(Kelly Sildaru)。

中國選手谷愛凌15日參加自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽。(路透)

中國選手谷愛凌15日參加自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽。圖為她第一輪的照片。(路透)

谷愛凌決賽第一輪因小失誤拿下69.9分排在第三；第二輪一次落地失誤摔倒，讓她一度坐在原地拿下安全帽，最後只拿16.98分；第三輪克服失誤心魔，完美完成動作，拿下86.23高分，從第八名逆轉衝到第二名。

谷愛凌在第二輪中跌倒，一度拿下頭盔。(美聯社)

谷愛凌在第二輪中跌倒後，直接滑下雪坡。(路透)

谷愛凌此次報名三項自由式滑雪，分別是女子U型場地技巧、自由式滑雪，以及女子大跳台，其中她已於北京8日(美東7日)贏得大跳台金牌。

坡面障礙技巧場地由一系列障礙、跳台、桿和平台構成，場地賽道落差最少150公尺，平均坡度12度以上；北京冬奧此次賽道起點海拔為2100公尺，終點海拔1902公尺，高度差198公尺，賽道長度600公尺。

谷愛凌在第三輪展現完美抓板技巧。(美聯社)

此次賽道上設有三個跳台，選手可自行選擇在每個跳台上表現不同的轉體完成滑行，裁判依照動作難度、高度、完成度、多樣性和技術進階評分。

據中新社資料，2021年世錦賽，谷愛凌獲得女子坡面障礙技巧冠軍，本賽季的世界杯分站賽中，她不僅鮮有敗績，甚至幾乎席捲該項目所有金牌。