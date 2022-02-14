我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄羅斯2/16攻烏？ 普亭親滅火：願續與美國對談

冬奧今日看點：谷愛凌衝雙冠 蘇翊鳴爭首金

冬奧／中國隊 谷愛凌衝雙冠 蘇翊鳴爭首金

中新社／北京2月14日電　
自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽，谷愛凌今爭第二金。（路透）
自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽，谷愛凌今爭第二金。（路透）

對於中國觀眾而言，15日的北京冬奧會賽場備受期待，中國代表團的兩位新星谷愛凌和蘇翊鳴將在同一天爭奪金牌。 　　 　　

15日的自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽和單板滑雪男子大跳台決賽，將分別迎來谷愛凌和蘇翊鳴在本屆冬奧會上的第二次爭金之戰。在資格賽中，兩名小將分別以第三名和第五名晉級。

谷愛凌已是自由式滑雪女子大跳台金牌得主，而大跳台祗是她身兼3項中的最弱項。在去年的世錦賽上，谷愛凌獲得女子坡面障礙技巧冠軍，本賽季的世界杯分站賽中，她幾乎席捲該項目的所有金牌。決賽中若正常發揮，谷愛凌當能如願摘取第二金。 　　

在獲得單板滑雪坡面障礙技巧亞軍後，不滿18歲的蘇翊鳴一鳴驚人，殊不知單板大跳台才是這位少年的真正強項。在去年12月的世界杯分站賽中，蘇翊鳴為中國隊獲得了該項目的首枚世界大賽金牌。而在此前，他還成功完成了內轉1980（轉體五周半），成為解鎖這一高難度動作的世界第一人。

15日的決賽，蘇翊鳴能否獲得他的首枚冬奧會金牌是一大懸念，而他是否展示1980也是一大看點。

單板滑雪賽場當日還將產生女子大跳台金牌。作為中國在該項目上晉級冬奧會決賽的第一人，資格賽中位居第九的19歲小將榮格將力爭再創佳績。在去年10月的世界杯分站賽中，榮格晉級決賽，並最終獲得第八名，成為在該項目上首位闖入世界杯決賽的中國選手。

•雪上王牌再上爭冠路 最小選手盼進決賽

自由式滑雪賽場15日還將進行男子空中技巧資格賽，在這一中國雪上項目的王牌小項上，獲得滿額參賽席位的中國隊派出豪華陣容，賈宗洋、齊廣璞、孫佳旭、王心迪四人均是世界冠軍。 　　

賈宗洋和齊廣璞都是第四次參加冬奧會，其中賈宗洋是索契冬奧會季軍和平昌冬奧會亞軍，齊廣璞則是世錦賽和世界杯雙料冠軍，兩人也是本屆冬奧會空中技巧混合團體銀牌得主。

在本賽季，孫佳旭和王心迪也均收穫了世界杯分站賽冠軍，大大提昇了中國隊在該項目上的競爭力。中國隊四員大將能否全員晉級決賽，成為這場資格賽的最大看點。 　　

中國代表團本屆冬奧會年齡最小的選手何金博，將在15日的自由式滑雪男子坡面障礙技巧資格賽中再次亮相。在自由式滑雪大跳台角逐中，這位17歲小將止步資格賽，此番盼能進決賽。　

速度滑冰將進行男女團體追逐賽決賽，中國男女隊均已退出獎牌之爭，但將分別參加男子D組和女子C組決賽，確定最終排位。　　 　　 　　

•花滑女單看俄「套娃」 中國男冰球爭八強

花樣滑冰賽場15日將進行女子單人滑短節目角逐。花滑女單的獎牌爭奪基本算是俄羅斯「套娃」的內戰，其中以極大優勢握有短節目、自由滑、總分3項世界記錄的15歲小將瓦利耶娃，則是最大奪冠熱門。 　

日前，瓦利耶娃捲入興奮劑事件，其參賽資格存疑。14日，國際體育仲裁法庭決定允許瓦利耶娃參加冬奧會相關比賽。但這一事件是否會影響到瓦利耶娃在單人賽中的表現，成為賽事的一大看點。 

同樣曾陷入風波的還有中國唯一一位單人滑女選手朱易。因在團體賽發揮不佳，這位19歲小將一度備受爭議。此番出戰個人賽，希望朱易能調整好心態，發揮最佳水平。　　 　　

在休戰一天后，中國男子冰壺隊15日再迎一日雙賽，分別對陣加拿大隊和挪威隊，中國女子冰壺隊則將對陣俄羅斯奧委會。目前，中國男女冰壺隊均是2勝4負，要想進入四強，不僅不容有失，還需看其他隊伍的臉色。

男子冰球將進行晉級8強的資格賽。在結束小組賽後，美國隊、俄羅斯奧委會隊、芬蘭隊和瑞典隊率先晉級8強，其他8支隊伍將捉對厮殺，爭奪另外4個8強席位。 中國隊將迎戰世界勁旅加拿大隊。在小組賽中，中國隊以0:5負於對手，此番要想獲勝希望渺茫。

自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽，谷愛凌今爭第二金。（Getty Images）
自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽，谷愛凌今爭第二金。（Getty Images）

滑雪 谷愛凌 俄羅斯

上一則

中國掀滑雪熱潮 醫院傷者急增「9台手術7台是滑雪」

延伸閱讀

中國掀滑雪熱潮 醫院傷者急增「9台手術7台是滑雪」

中國掀滑雪熱潮 醫院傷者急增「9台手術7台是滑雪」
北京下雪了 冬奧賽道鬧「雪災」千人連夜掃

北京下雪了 冬奧賽道鬧「雪災」千人連夜掃
瑞典冬奧雙金選手批中國侵犯人權 不應舉辦奧運

瑞典冬奧雙金選手批中國侵犯人權 不應舉辦奧運
1張圖／冬奧獎牌榜 美奪7金排第3 挪威9金第1

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪7金排第3 挪威9金第1

熱門新聞

2022年北京冬奧會和冬殘奧會獎牌。(新華社)

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪7金排第3 挪威9金第1

2022-02-14 11:00
美國出生的中國滑冰選手朱易7日再度在冰上摔倒，圖為她在冰場上痛哭。(歐新社)

被酸不知感恩…谷愛凌、朱易等歸化中國選手壓力爆炸大

2022-02-07 22:41
中國滑冰女將范可新在參加冬奧女子500公尺短道競速滑冰八強賽時，被網友抓包，故意將場上障礙物推到前方對手腳下，試圖讓對方摔倒。

冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己

2022-02-09 09:15
21歲的華裔選手周知方因確診宣布退賽。(擷自Instagram)

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

2022-02-07 17:15
北京冬奧男子花滑比賽，美國華裔選手陳巍以332.6分高分摘金。

冬奧／陳巍無懸念拿下花滑金牌 羽生結弦第4名

2022-02-10 00:27
劉俊（右）本希望北京冬奧會可以成為一家人團聚和尋根之旅。（本報資料照片）

金山「天才滑冰少女」劉美賢 成冬奧最年輕美國選手

2022-02-06 00:56

超人氣

更多 >
紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死

紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死
冬奧／摘金遭中網友掀辱華黑歷史 陳巍：我不用微博

冬奧／摘金遭中網友掀辱華黑歷史 陳巍：我不用微博
超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠

超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠
1張圖／冬奧獎牌榜 美奪7金排第3 挪威9金第1

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪7金排第3 挪威9金第1
韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅

韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅