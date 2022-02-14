冬奧／中國隊 谷愛凌衝雙冠 蘇翊鳴爭首金

自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽，谷愛凌今爭第二金。（路透）

對於中國觀眾而言，15日的北京冬奧會賽場備受期待，中國代表團的兩位新星谷愛凌 和蘇翊鳴將在同一天爭奪金牌。

15日的自由式滑雪 女子坡面障礙技巧決賽和單板滑雪男子大跳台決賽，將分別迎來谷愛凌和蘇翊鳴在本屆冬奧會上的第二次爭金之戰。在資格賽中，兩名小將分別以第三名和第五名晉級。

谷愛凌已是自由式滑雪女子大跳台金牌得主，而大跳台祗是她身兼3項中的最弱項。在去年的世錦賽上，谷愛凌獲得女子坡面障礙技巧冠軍，本賽季的世界杯分站賽中，她幾乎席捲該項目的所有金牌。決賽中若正常發揮，谷愛凌當能如願摘取第二金。

在獲得單板滑雪坡面障礙技巧亞軍後，不滿18歲的蘇翊鳴一鳴驚人，殊不知單板大跳台才是這位少年的真正強項。在去年12月的世界杯分站賽中，蘇翊鳴為中國隊獲得了該項目的首枚世界大賽金牌。而在此前，他還成功完成了內轉1980（轉體五周半），成為解鎖這一高難度動作的世界第一人。

15日的決賽，蘇翊鳴能否獲得他的首枚冬奧會金牌是一大懸念，而他是否展示1980也是一大看點。

單板滑雪賽場當日還將產生女子大跳台金牌。作為中國在該項目上晉級冬奧會決賽的第一人，資格賽中位居第九的19歲小將榮格將力爭再創佳績。在去年10月的世界杯分站賽中，榮格晉級決賽，並最終獲得第八名，成為在該項目上首位闖入世界杯決賽的中國選手。

•雪上王牌再上爭冠路 最小選手盼進決賽

自由式滑雪賽場15日還將進行男子空中技巧資格賽，在這一中國雪上項目的王牌小項上，獲得滿額參賽席位的中國隊派出豪華陣容，賈宗洋、齊廣璞、孫佳旭、王心迪四人均是世界冠軍。

賈宗洋和齊廣璞都是第四次參加冬奧會，其中賈宗洋是索契冬奧會季軍和平昌冬奧會亞軍，齊廣璞則是世錦賽和世界杯雙料冠軍，兩人也是本屆冬奧會空中技巧混合團體銀牌得主。

在本賽季，孫佳旭和王心迪也均收穫了世界杯分站賽冠軍，大大提昇了中國隊在該項目上的競爭力。中國隊四員大將能否全員晉級決賽，成為這場資格賽的最大看點。

中國代表團本屆冬奧會年齡最小的選手何金博，將在15日的自由式滑雪男子坡面障礙技巧資格賽中再次亮相。在自由式滑雪大跳台角逐中，這位17歲小將止步資格賽，此番盼能進決賽。

速度滑冰將進行男女團體追逐賽決賽，中國男女隊均已退出獎牌之爭，但將分別參加男子D組和女子C組決賽，確定最終排位。

•花滑女單看俄「套娃」 中國男冰球爭八強

花樣滑冰賽場15日將進行女子單人滑短節目角逐。花滑女單的獎牌爭奪基本算是俄羅斯 「套娃」的內戰，其中以極大優勢握有短節目、自由滑、總分3項世界記錄的15歲小將瓦利耶娃，則是最大奪冠熱門。

日前，瓦利耶娃捲入興奮劑事件，其參賽資格存疑。14日，國際體育仲裁法庭決定允許瓦利耶娃參加冬奧會相關比賽。但這一事件是否會影響到瓦利耶娃在單人賽中的表現，成為賽事的一大看點。

同樣曾陷入風波的還有中國唯一一位單人滑女選手朱易。因在團體賽發揮不佳，這位19歲小將一度備受爭議。此番出戰個人賽，希望朱易能調整好心態，發揮最佳水平。

在休戰一天后，中國男子冰壺隊15日再迎一日雙賽，分別對陣加拿大隊和挪威隊，中國女子冰壺隊則將對陣俄羅斯奧委會。目前，中國男女冰壺隊均是2勝4負，要想進入四強，不僅不容有失，還需看其他隊伍的臉色。

男子冰球將進行晉級8強的資格賽。在結束小組賽後，美國隊、俄羅斯奧委會隊、芬蘭隊和瑞典隊率先晉級8強，其他8支隊伍將捉對厮殺，爭奪另外4個8強席位。 中國隊將迎戰世界勁旅加拿大隊。在小組賽中，中國隊以0:5負於對手，此番要想獲勝希望渺茫。