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女子超級大曲道 美國名將雪佛林落居第9 瑞士選手奪金

體育新聞組 / 綜合報導
古特-貝赫拉米在高山滑雪「超級大曲道」項目奪金。（路透）
古特-貝赫拉米在高山滑雪「超級大曲道」項目奪金。（路透）

瑞士選手古特-貝赫拉米（Lara Gut-Behrami）11日在北京冬奧高山滑雪「超級大曲道」（super-G）項目奪金；先前兩次未完賽的美國女將雪佛林（Mikaela Shiffrin）居第9。

中央社報導，雪佛林在2014年索契冬奧和2018年平昌冬奧都曾奪金，但這次在頭兩個過彎處之間就陷入苦戰，最後成績落後古特-貝赫拉米0.79秒。

這是雪佛林在本屆冬奧首度完成比賽，她本周在曲道和大曲道項目都犯下罕見失誤，並未完賽。

雪佛林一度被視為熱門奪金選手，她樂觀表示：「今天沒什麼好難過的，我滑得挺扎實，每件事情都很到位。我不認為自己與那些一整個賽季都以最好狀態、最高水準在滑超級大曲道且專門來這裡比這個項目的選手競爭，能有很大機會勝出、甚至拿牌。」

「我滑得很好，能抵達終點真是鬆了一口氣…很高興知道我沒有完全忘掉這個運動的感覺。」

古特-貝赫拉米在高山滑雪「超級大曲道」項目奪金。（新華社）
古特-貝赫拉米在高山滑雪「超級大曲道」項目奪金。（新華社）

報導說，30歲的古特-貝赫拉米已在本屆冬奧的大曲道項目奪銅，再以1分13秒51成績奪下生涯奧運首金。

奧地利選手普赫納（Mirjam Puchner）以0.22秒之差吞銀；在2018年平昌冬奧高山滑雪女子混合式項目奪金的瑞士女將吉辛（Michelle Gisin）摘銅。

捷克女將萊德茨卡（Ester Ledecka）在上屆奧運女子超級大曲道項目拿下金牌，8日成功在雪板平行大曲道項目蟬聯后座，在超級大曲道項目則排第5；奧地利選手提普樂（Tamara Tippler）第4。

古特-貝赫拉米說，「我完全沒有戰略，我只是滑雪。我愛超級大曲道，我告訴自己，這和我以前滑過的許多賽道沒什麼不同。」

滑雪 奧運 北京冬奧

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