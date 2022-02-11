我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

四方安全對話外長聲明 務實合作因應區域挑戰

冬奧男子鋼架雪車 德國選手奪金銀 閆文港摘銅

義國甜姊兒冬奧冰壺混雙摘金 兼職店員寫傳奇

中央社羅馬11日綜合外電報導
義大利冰壺混雙組合莫桑奈爾(右)和康斯坦丁尼(左)8日在北京冬奧冰壺混雙決賽奪下隊史首面冰壺金牌。美聯社
義大利冰壺混雙組合莫桑奈爾(右)和康斯坦丁尼(左)8日在北京冬奧冰壺混雙決賽奪下隊史首面冰壺金牌。美聯社

義大利冰壺混雙組合莫桑奈爾和康斯坦丁尼8日在北京冬奧冰壺混雙決賽以8比5擊敗挪威夫妻檔，奪下隊史首面冰壺金牌。康斯坦丁尼首次參加冬奧就摘金，兼職店員轉身變成女英豪。

2026年冬季奧運將在義大利米蘭市（Milan）和附近滑雪勝地柯蒂納戴比索（Cortina d'Ampezzo）舉行，莫桑奈爾（Amos Mosaner）和康斯坦丁尼（Stefania Constantini）將在母國展開冰壺混雙衛冕大業。

莫桑奈爾和康斯坦丁尼在北京冬奧未嚐敗績，自循環賽開始連贏10場闖進決賽，成為大黑馬，對決曾在2018年韓國平昌冬奧拿下混雙銅牌的挪威夫妻檔史卡斯利恩（Kristin Skaslien）和內德雷高特恩（Magnus Nedregotten）。

雙方戰至最後才分出勝負，康斯坦丁尼在決勝時刻的投壺將挪威對手兩冰壺撞出中心圈外，拿下關鍵2分，終場以8比5獲勝，義大利混雙組合寫下11連勝，她同時也拿下生涯首面冰壺混雙金牌，這也是義大利首面冰壺獎牌。

這是22歲的康斯坦丁尼首度踏上冬奧殿堂，她的隊友莫桑奈爾則曾代表義大利出戰2018年平昌冬奧冰壺男子團體賽。

康斯坦丁尼來自義大利北部小鎮柯蒂納戴比索，不只會游泳、打網球、滑雪，還會跳嘻哈舞，然而小學8歲時，一名朋友帶她認識冰壺後，她開始對冰壺著迷。

她接受Fra Noi雜誌訪問時說：「我開始玩冰壺的那一刻，點燃我生命的火花。我開始變得愈來愈熱情，慢慢地我開始放棄所有其他活動。」

但作為全職冰壺選手因經濟無法支持，平時她還要在戶外用品店The North Face當兼職店員，上班前一大早還得進行有氧和舉重訓練。

由於義大利女子冰壺隊沒有取得參賽資格，康斯坦丁尼是2022年北京冬奧義大利冰壺隊唯一的女性。

康斯坦丁尼在比賽結束後表示：「在義大利，沒什麼人知道冰壺這項運動。在這一周，開始有很多人關注，他們開始對這項運動產生興趣，所以這對義大利推動冰壺運動相當重要。」

北京冬奧冰壺混雙決賽，義大利隊莫桑奈爾和康斯坦丁尼奪金牌(中)，挪威夫妻檔史卡斯...
北京冬奧冰壺混雙決賽，義大利隊莫桑奈爾和康斯坦丁尼奪金牌(中)，挪威夫妻檔史卡斯利恩和內德雷高特恩獲得銀牌(左)，銅牌由瑞典的Almida de Val和 Oskar Eriksson獲得(右)。美聯社

義大利 北京冬奧 滑雪

上一則

冬奧男子鋼架雪車 德國選手奪金銀 閆文港摘銅

延伸閱讀

冬奧男子鋼架雪車 德國選手奪金銀 閆文港摘銅

冬奧男子鋼架雪車 德國選手奪金銀 閆文港摘銅
1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第6 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第6 中國3金排第7
冬奧／美「飛行番茄」肖恩懷特在眼淚和掌聲中退役

冬奧／美「飛行番茄」肖恩懷特在眼淚和掌聲中退役
冬奧／女子超級大曲道 瑞士奪金 美國女將雪佛林第9

冬奧／女子超級大曲道 瑞士奪金 美國女將雪佛林第9

熱門新聞

美國出生的中國滑冰選手朱易7日再度在冰上摔倒，圖為她在冰場上痛哭。(歐新社)

被酸不知感恩…谷愛凌、朱易等歸化中國選手壓力爆炸大

2022-02-07 22:41
代表中國的美中混血女子自由式滑雪好手谷愛凌，備受中國粉絲和官媒宣傳與關注，但也再度掀起有關她國籍的尷尬問題議論。(美聯社)

谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議

2022-02-06 13:05
劉俊（右）本希望北京冬奧會可以成為一家人團聚和尋根之旅。（本報資料照片）

金山「天才滑冰少女」劉美賢 成冬奧最年輕美國選手

2022-02-06 00:56
21歲的華裔選手周知方因確診宣布退賽。(擷自Instagram)

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

2022-02-07 17:15
中國滑冰女將范可新在參加冬奧女子500公尺短道競速滑冰八強賽時，被網友抓包，故意將場上障礙物推到前方對手腳下，試圖讓對方摔倒。

冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己

2022-02-09 09:15
2022年北京冬奧會和冬殘奧會獎牌。(新華社)

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第6 中國3金排第7

2022-02-11 11:00

超人氣

更多 >
李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光
谷愛凌對比徐州8子母「前者是幻影 後者更貼近中國」

谷愛凌對比徐州8子母「前者是幻影 後者更貼近中國」
今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免
林青霞瘋傳婚變「贍養費80億」 1句話洩婚姻狀態

林青霞瘋傳婚變「贍養費80億」 1句話洩婚姻狀態
1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第6 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第6 中國3金排第7