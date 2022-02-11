我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

未成年拐賣？「徐州八孩案」的年齡不可說之怒

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

冬奧／女子超級大曲道 瑞士奪金 美國女將雪佛林第9

中央社／中國延慶11日綜合外電
雪佛林在比賽中。（歐新社）
雪佛林在比賽中。（歐新社）

瑞士選手古特-貝赫拉米（Lara Gut-Behrami）今天在北京冬奧高山滑雪「超級大曲道」（super-G）項目奪金；先前兩次未完賽的美國女將雪佛林（Mikaela Shiffrin）居第9。

法新社報導，雪佛林在2014年索契冬奧和2018年平昌冬奧都曾奪金，但今天在頭兩個過彎處之間就陷入苦戰，最後成績落後古特-貝赫拉米0.79秒。

這是雪佛林在本屆冬奧首度完成比賽，她本周在曲道和大曲道項目都犯下罕見失誤，並未完賽。

雪佛林在比賽中。（美聯社）
雪佛林在比賽中。（美聯社）

雪佛林一度被視為熱門奪金選手，她樂觀表示：「今天沒什麼好難過的，我滑得挺扎實，每件事情都很到位。我不認為自己與那些一整個賽季都以最好狀態、最高水準在滑超級大曲道且專門來這裡比這個項目的選手競爭，能有很大機會勝出、甚至拿牌。」

「我滑得很好，能抵達終點真是鬆了一口氣…很高興知道我沒有完全忘掉這個運動的感覺。」

30歲的古特-貝赫拉米已在本屆冬奧的大曲道項目奪銅，今天又以1分13秒51成績奪下生涯奧運首金。

奧地利選手普赫納（Mirjam Puchner）以0.22秒之差吞銀；在2018年平昌冬奧高山滑雪女子混合式項目奪金的瑞士女將吉辛（Michelle Gisin）摘銅。

古特-貝赫拉米說，「我完全沒有戰略，我只是滑雪。我愛超級大曲道，我告訴自己，這和我以前滑過的許多賽道沒什麼不同。」

瑞士選手古特貝赫拉米（中）金牌，奧地利選手普赫納（左）吞銀；瑞士女將吉辛（中）摘...
瑞士選手古特貝赫拉米（中）金牌，奧地利選手普赫納（左）吞銀；瑞士女將吉辛（中）摘銅。（美聯社）

滑雪 北京冬奧 奧運

上一則

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7

延伸閱讀

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7
冬奧／裁判「誤判」好傷 中國蘇翊鳴錯失單板滑雪金牌

冬奧／裁判「誤判」好傷 中國蘇翊鳴錯失單板滑雪金牌
美日進3金 獎牌榜躍第5位

美日進3金 獎牌榜躍第5位
冬奧／2連摔丟3連霸 羽生結弦：已盡力

冬奧／2連摔丟3連霸 羽生結弦：已盡力

熱門新聞

美國出生的中國滑冰選手朱易7日再度在冰上摔倒，圖為她在冰場上痛哭。(歐新社)

被酸不知感恩…谷愛凌、朱易等歸化中國選手壓力爆炸大

2022-02-07 22:41
代表中國的美中混血女子自由式滑雪好手谷愛凌，備受中國粉絲和官媒宣傳與關注，但也再度掀起有關她國籍的尷尬問題議論。(美聯社)

谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議

2022-02-06 13:05
劉俊（右）本希望北京冬奧會可以成為一家人團聚和尋根之旅。（本報資料照片）

金山「天才滑冰少女」劉美賢 成冬奧最年輕美國選手

2022-02-06 00:56
21歲的華裔選手周知方因確診宣布退賽。(擷自Instagram)

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

2022-02-07 17:15
中國滑冰女將范可新在參加冬奧女子500公尺短道競速滑冰八強賽時，被網友抓包，故意將場上障礙物推到前方對手腳下，試圖讓對方摔倒。

冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己

2022-02-09 09:15
冬奧運動員在北京的隔離酒店。(美聯社)

控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面

2022-02-05 13:11

超人氣

更多 >
冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發

冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發
紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望
今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免
李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光
谷愛凌對比徐州8子母「前者是幻影 後者更貼近中國」

谷愛凌對比徐州8子母「前者是幻影 後者更貼近中國」