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冬奧／美「飛行番茄」肖恩懷特在眼淚和掌聲中退役

體育新聞組／綜合報導
肖恩懷特告別戰忍不住哭泣。（新華社）
肖恩懷特告別戰忍不住哭泣。（新華社）

北京冬奧會單板滑雪男子U型場地技巧11日舉行決賽，冬奧三金王、美國傳奇名將肖恩懷特（Shaun White）因出現失誤，僅獲得第4名，無緣獎牌的他含淚向現場觀眾謝幕。

或許結局不夠完美，但這個冬奧該項目有史以來年齡最大的選手早已無需證明，回顧肖恩懷特的5屆冬奧之旅，唯有傳奇二字。而當他完成最後一跳時，全場掌聲雷動，而肖恩懷特也流下了熱淚。

新京報報導，在雲頂滑雪公園現場雷鳴般的掌聲中，綽號「飛行番茄」(The Flying Tomato)的懷特含淚向起立的觀眾致意。他在賽後表示：「如果落地時能站住就好了，（失誤）也許是有壓力，也許是筋疲力盡了。雖然沒能站上領獎台，但我不會為這個結果感到難過，我為獲得獎牌的3名選手感到驕傲。」

肖恩懷特飛馳在北京冬奧。（新華社）
肖恩懷特飛馳在北京冬奧。（新華社）

本場比賽後，35歲的肖恩懷特的時代告一段落，拿下金牌的日本選手平野步夢被視為單板滑雪的新王。兩代人不僅是同場競技，更有友好互動。

平野步夢在賽後向這位美國傳奇致敬：「作為北京冬奧這個項目參賽年齡最大的選手，肖恩懷特的實力不會受到質疑，他完成了北京冬奧會比賽對他的挑戰，他永遠都是我前進的動力。」

平野步夢賽後與肖恩懷特賽後擁抱。（美聯社）
平野步夢賽後與肖恩懷特賽後擁抱。（美聯社）

肖恩懷特日前的退休記者會說，「有一天坐纜車上山訓練，看著山峰向我靠近，周圍一個人也沒有。當我看著夕陽，有一個瞬間，我意識到，該到我退役的時候了。」懷特非常動情，「當我下次再去這裡，就可以很輕鬆，沒有競爭壓力，全身心享受假期。」

北京冬奧 滑雪 退休

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