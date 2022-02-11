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冬奧／2連摔丟3連霸 羽生結弦：已盡力

體育新聞組／綜合報導
日本羽生結弦在長曲發生失誤，冬奧花式滑冰男子個人賽未能達成三連霸。（新華社）
日本羽生結弦在長曲發生失誤，冬奧花式滑冰男子個人賽未能達成三連霸。（新華社）

北京冬奧花式滑冰10日進行男子個人賽長曲項目，挑戰3連霸的日本花滑王子羽生結弦雖然拿出壓箱寶4周半跳獲得認證，但開場後連續兩次跌倒，讓他在長曲部分只拿下第3高分，最終以第4名無緣頒獎台，而美國華裔名將陳巍則是在長曲再度拿下所有選手最高分，以長短曲合計332.60分奪得個人生涯首面冬奧金牌。

日前在短曲項目發生失誤排名第8名的羽生結弦，10日長曲開場後隨即挑戰4周半跳（4A），儘管落地時摔倒被扣分，但動作仍被認定為旋轉角度不足的4A，是國際滑冰總會首次在國際大賽上判定4A動作。

不過這次長曲的表現仍不足以讓羽生結弦逆轉劣勢，他仍遭到之後上場的同胞好手宇野昌磨、鍵山優真在總分上超越，而日前在短曲打破世界紀錄的美國華裔名將陳巍更是在長曲拿下最高的218.63分，最終以總分332.60分拿下個人首金、美國代表團本屆第3金。

儘管表現不如預期，但羽生結弦賽後仍是帶著微笑離開賽場，賽後他也被拍到在休息室冰敷右腳踝的畫面，他直言，這次北京冬奧確實不太順利，但毫無疑問已經盡了最大努力，「大家對我的支持我都感受到了，說實話我也感到很抱歉。不論是在場內還是場外，我都希望這是一場向大家表達謝意的表演。」

羽生結弦強調，儘管最後僅以第4名成績作收，但確實已經使盡全力，「很難形容我的心情，我認為陳巍已經把他所掌握的技術全部都展現了出來，而同樣的我也把我驕傲的東西都投入到這次的冬奧會上，我真的拚盡了全力。」

儘管擊敗了羽生結弦，但獲得金牌的陳巍賽後仍推崇羽生結弦對於花滑的貢獻：「他今天的4A已經非常接近了，我真的以為他能成功，能看到他一直在推動著這項運動向前，真的太特別了。」

日本羽生結弦在長曲發生失誤，冬奧花式滑冰男子個人賽未能達成三連霸。（歐新社）
日本羽生結弦在長曲發生失誤，冬奧花式滑冰男子個人賽未能達成三連霸。（歐新社）

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