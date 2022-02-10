冬奧／單板滑雪男子決賽 平野步夢奪金 肖恩懷特第4

肖恩懷特力拚個人生涯第四枚冬奧金牌失利。(歐新社)

北京冬奧 在當地時間11日早上舉行單板滑雪 男子U型場地(snowboard halfpipe)決賽，由日本選手平野步夢拿下金牌，澳洲名將詹姆斯（Scotty James）銀牌，美國名將肖恩懷特（Shaun White）僅奪得第四名。

懷特在北京冬奧出賽，是他第五次也是最後一次參加冬季奧運會，他曾在2006年、2010年、2018年奪下三屆冬奧金牌，2014年索契冬奧獲得第四名。肖恩懷特在9日資格賽中因為失誤得到86.25分，排名第四位。

日前記者會他已宣布冬奧後會退休 ；綽號「飛行番茄」(The Flying Tomato)的懷特以造型鮮明、行事叛逆、技法超群著稱，懷特退休後可能很快結婚，開拓單板滑雪運動用具事業。

懷特與「吸血鬼日記」(The Vampire Diaries)女主角妮娜道伯瑞(Nina Dobrev)交往已到論及婚嫁；另過去四年大多用在建立單板滑雪競技用具品牌「懷特空間」(Whitespace)，推廣懷特的競技風格。

懷特表示，不少人認為單板滑雪選人是浪擲生命在一項稱不上「真正」的運動賽事，以往他得設法證明他們錯了，現在局面已大為改觀，自己發現以「偌大歲數」還能參加高水準賽事，本身就其樂無窮了。