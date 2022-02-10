冬奧／實力差太多 美國冰球8：0輕取中國

美國隊球員（前）在比賽中進攻。（新華社）

北京冬奧 10日進行男子冰球A組，中國隊首次登上冬奧，但無奈實力懸殊，最終以0：8不敵世界強隊美國隊。

在最新的世界排名上，中國排在第32位，與排名第4位的美國隊存在著明顯差距。

首節比賽開始後，美國隊就向中國隊球門展開猛攻，中國隊門將傑瑞米史密斯高接抵擋，在前半節封堵住了對手的10次有效射門。比賽進行到第11分鐘，美國隊找到機會，由前鋒布倫丹布里森利用一次多打少的機會勁射得手。第一節後半段，中國隊加強進攻，獲得數次有威脅的射門機會，但美國隊門將科姆索發揮穩定，中國隊首節未能取得入球。

第二節，美國隊攻勢更加凌厲，有效射門次數明顯增加。本節，美國隊先後由諾亞凱茨、布萊恩奧尼爾、肖恩法雷爾完成破門，將領先優勢擴大到4球。

中國隊球員韋瑞克（左）與美國隊球員馬克·麥克勞夫林（右）在比賽中。（新華社）

末節，陣容深度不如對手的中國隊體力上受到考驗，美國隊則越打越遊刃有餘，最終單節又入4球，以8球優勢結束了比賽。

中國隊隊員英如鏑賽後表示，第一節比賽雙方比分沒拉開，第二節對手加強了進攻，而中國隊沒有對此做充分的準備，這也是最終大比分失利的一個重要原因。

英如鏑說：「冰球運動中，心態還是比較重要的。不光冬奧會賽場，任何賽場都是這樣，心態是很重要的一點。（參加冬奧會）是中國每一個打冰球的人的夢想，我們碰巧在這個時間（參加冬奧會），我覺得很榮幸，很幸運，我從小打球的時候，也不知道在北京能辦冬奧會，所以很珍惜這個機會。」