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高山滑雪奧運金牌父子檔 奧地利選手克紹箕裘

中央社中國延慶縣10日綜合外電報導
圖為奧地利選手斯特羅茲在北京冬奧贏得高山滑雪男子全能迴轉項目金牌。美聯社
圖為奧地利選手斯特羅茲在北京冬奧贏得高山滑雪男子全能迴轉項目金牌。美聯社

奧地利選手斯特羅茲曾退出國家代表隊，甚至還當過一段時間的交通警察。他今天效法他的父親，在北京冬奧贏得高山滑雪男子全能迴轉項目金牌。

斯特羅茲（Johannes Strolz）今天以2分31.43秒奪冠。他的父親休伯特．斯特羅茲（Hubert Strolz）1988年也曾在卡加立冬奧鍍金。

挪威選手基爾德（Aleksander Aamodt Kilde）獲得銀牌，比斯特羅茲慢了0.59秒；加拿大選手克勞福 （James Crawford）拿下銅牌，比斯特羅茲慢了0.68秒。

奪冠是斯特羅茲非凡東山再起的高潮，他在世界盃的糟糕表現曾造成他退出要求嚴格的奧地利隊。

斯特羅茲說：「這對我來說意義重大，因為去年夏天我不在代表隊裡，但我重新回到代表隊，再次得到全力支持。」

「尤其是有關我父親的歷史，這對我意義重大。每當我想到它，所有的照片和我父親的金牌，我很難不哭。這簡直是夢想成真。」

奧地利男子隊總教練普埃拉赫（Puelacher）說，斯特羅茲奪金是「驚人的」，而且他「從來沒有想過」。

普埃拉赫說：「他（斯特羅茲）有一段時間沒有在代表隊裡，但他成功地回來了。至於獲得金牌，那又是另一回事了！」

北京冬奧 警察 滑雪

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