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冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發

記者劉肇育／綜合報導
陳巍早知自己能獲得金牌。（新華社）
陳巍早知自己能獲得金牌。（新華社）

美國華裔選手陳巍（Nathan Chen）今天在母親的故鄉北京拿下個人生涯首面冬奧金牌，他在花式滑冰男單擊敗三名日本好手，以總分332.60分拿下金牌，賽後在受訪時他就直言，在完成表演曲目的那一刻，就已經知道自己與金牌的距離很近。

22歲的陳巍父母都在中國長大並在後來來美，而陳巍則是在美國鹽湖城出生，目前則是為了備戰冬奧暫停了耶魯大學的學業，儘管在2018年的平昌冬奧未能在個人項目奪牌，但今年捲土重來後他先是在團體賽助美國隊奪下銀牌，之後又在男單短曲項目打破世界紀錄，成為男子花滑短曲、長曲與總和的三項世界紀錄保持人。

在北京時間10日的長曲項目中，陳巍則是在三名日本選手羽生結弦、鍵山優真、宇野昌磨的夾擊下登場，不過在短曲項目就取得領先的他，最終長曲也在《火箭人》音樂伴隨，以近乎完美的表現取得218.63的高分，順利搶下個人生涯首面冬奧金牌。

陳巍早知自己能獲得金牌。（新華社）
陳巍早知自己能獲得金牌。（新華社）

談到在長曲中5次四周跳都順利完成，最終再以一個充滿自信、手指指向人群的結束動作完成表演，陳巍坦言在那一刻他就知道已經可站上頒獎台，「在完成我的最後一跳後，我就認為我非常接近（金牌）。」

而陳巍也幫助美國拿下今年冬奧第3面金牌，談到在母親的故鄉北京拿下金牌，他直言確實意義非凡，「我是家中5個小孩中最小的，我的父母竭盡所能讓我去追求自己的夢想，這對他們來說很不容易。」

陳巍也透露身為華裔花滑選手，自己也從兩屆冬奧奪牌好手關穎珊身上得到不少啟發，「當擁有一位與你身分相似的運動員時，這肯定會給你帶來希望，而你也希望自己能做到這點。」

陳巍 北京 華裔

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