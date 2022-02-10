冬奧／羽生結弦4周半跳落地摔 仍首獲國際初認定

羽生結弦在北京冬奧花滑男子項目獲得第四名。(美聯社)

日本 男子花滑名將羽生結弦 儘管在北京冬奧 3連霸失利，因連續失誤僅獲第4名，但他挑戰前所未見的4周半跳（4A）雖落地跌倒，仍在國際大賽首獲判定為旋轉角度不足的4A。

日媒Daily Sports報導指出，羽生去年12月在日本錦標賽也曾挑戰4周半跳，但當時被降階判定為3周半跳；但這次羽生在北京冬奧的計分表上則顯示，「4周半跳旋轉角度不足」，是國際滑冰總會（ISU）首次在國際大賽上判定的4周半跳。

羽生結弦10日在長曲項目一開頭就挑戰4周半跳，連2次跌倒。(美聯社)

羽生接受日本放送協會（NHK）訪問時表示，他這次明顯跳出比之前表現得更好的4周半跳，雖然覺得還差了一點，但他已付出了全部，「一生懸命」拚命努力，這是他最空前努力的一次。

對於首次被判定為4周半跳，羽生說，其實他賽前覺得不管他多麼努力，這次北京冬奧都不會有所回報，感到很疲憊；但終於獲得國際認定，多少有點獲得回報的感覺，他想要創造紀錄，能夠留下一些讓人感受到他表現的痕跡，他感到很高興。

男子花滑最後由美國華裔選手陳巍（Nathan Chen）以332.60分的高分拿下金牌。

另外，日本18歲小將健山優真這次在短曲拿下108.12分、長曲201.93分，以刷新自己紀錄的總分310.05分拿下銀牌；24歲的宇野昌摩以總分293.00分摘銅，他4年前也曾在平昌冬奧奪銀牌，連續2屆奧運奪牌。

加上羽生獲得第4名，日本選手總計包辦男子單人花滑第2到第4名。