冬奧／陳巍無懸念拿下花滑金牌 羽生結弦第4名

陳巍。（路透）

北京冬奧 花滑男子單人滑自由滑北京時間10日(美東9日)登場，華裔花式滑冰名將陳巍 (Nathan Chen)壓軸登場，毫無懸念拿下金牌，這也是美國隊在冬奧的第三面金牌。

花滑男子二到四名都是日本人，鍵山優真銀牌，宇野昌磨銅牌；被喻為「冰上王子」的名將羽生結弦第四名。

27歲的羽生結弦過去兩屆冬奧都在花滑項目拿下金牌，今年挑戰3連霸，不過在日前的短曲項目發生失誤僅奪下95.15分，落後陳巍高達18分，他也一度表示感覺自己「被冰討厭」。

陳巍。（美聯社）

陳巍在長曲部分拿下技術分121.41分、表演分97.22分，長曲218.63分，總分332.60分。他是3屆世錦賽冠軍，上屆平昌冬奧短曲失常、僅排名17，今年一雪前恥，短曲光技術分就獲得65.98分，總分113.97分更打破羽生結弦2020年舞出的111.82分世界紀錄。

陳巍本周在短曲項目秀演出登峰造極後，已是美國史上最傑出的男子滑冰選手。

沒有在滑冰場上練習時，陳巍便在鋼琴上彈奏即將演出的搭配音樂；他說，彈奏時能跟滑冰演出時感受到一樣的情感起伏，兩者之間有著雷同之處，能把兩者結合起來，助益甚多。

陳巍從小學鋼琴，直到12歲搬到加州 全心全意投入滑冰，才停止鋼琴課。