冬奧／陳巍無懸念拿下花滑金牌 羽生結弦第4名

北京冬奧 花滑男子單人滑自由滑北京時間10日(美東9日)登場,華裔花式滑冰名將陳巍 (Nathan Chen)壓軸登場,毫無懸念拿下金牌,這也是美國隊在冬奧的第三面金牌。

花滑男子二到四名都是日本人,鍵山優真銀牌,宇野昌磨銅牌;被喻為「冰上王子」的名將羽生結弦第四名。

27歲的羽生結弦過去兩屆冬奧都在花滑項目拿下金牌,今年挑戰3連霸,不過在日前的短曲項目發生失誤僅奪下95.15分,落後陳巍高達18分,他也一度表示感覺自己「被冰討厭」。

Nathan took off on us! 🚀@nathanwchen x #WinterOlympics

