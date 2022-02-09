冬奧／羽生結弦連摔 挑戰4周半跳失敗 金牌3連霸難

羽生結弦挑戰4周半跳失敗摔倒。（美聯社）

北京冬奧 花滑男子單人滑自由滑北京時間10日(美東9日)登場，被喻為「冰上王子」日本滑冰名將羽生結弦 (Yuzuru Hanyu)在第一跳中做出4周半跳的高難度技巧動作，不過落冰不穩失敗了，但仍獲得188.06的好成績。至截稿時間目前積分第一。

花滑男子單人滑自由滑出賽編號根據短曲得分排序，低分者先出賽。

長曲開場後羽生結弦挑戰4周半跳就發生了跌倒的失誤，僅管他隨即調整心情，並勇於嘗試高難度動作，奮力完成後段的節目，但最終仍是以技術分99.62分、執行分90.44分，加上扣分2分，長曲總分188.06分，長短曲合計283.21分，僅管仍暫居已出賽選手中的第1名，但後續仍有7位短曲分數比他高的選手將登場，挑戰連霸陷入危機。

2014年及2018年兩屆冬奧男子花式滑冰金牌羽生結弦在8日的短曲項目中，因冰鞋被冰上的洞卡住，導致原定的4周跳失誤成1周跳，僅以95.15分暫居第8。

兩屆冬奧金牌得主羽生結弦，挑戰4周半跳。（美聯社）

華裔花式滑冰名將陳巍 (Nathan Chen)在短曲項目中締造113.97的高分紀錄，排名第一，長曲賽事壓軸登場。他在長曲項目選擇的配樂，不再是奧斯卡配樂大師、美國作曲家葛拉斯(Philip Glass)的創作，而是流行天王艾爾頓強(Elton John)的作品，來自於「火箭人」(Rocketman)電影原聲帶。

華爾街日報分析，滑冰是項艱難的運動，選手必須像有超能力一樣在空中旋轉，還要像芭蕾舞者一樣優雅地在冰上游走，看似輕鬆簡單的演出，背後卻需要強大力量，過人的耐力及技術精準；滑冰選手若能與古典樂融會貫通，參賽時更具優勢。

報導指出，陳巍本周在短曲項目秀演出登峰造極後，距金牌僅一步之遙，也已是美國史上最傑出的男子滑冰選手。