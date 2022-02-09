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冬奧／花滑團體賽頒獎延後 傳與俄15歲女將藥檢有關

中央社／東京10日專電
俄羅斯15歲花滑明星瓦莉娃。（歐新社）
俄羅斯15歲花滑明星瓦莉娃。（歐新社）

北京冬季奧運花式滑冰團體賽頒獎儀式因法律問題延後舉行。日本媒體引述英國體育網站的報導，此事可能與俄羅斯15歲花滑小將瓦莉娃（Kamila Valieva）的藥檢有關。

日媒「報知體育」報導，北京冬季奧運花式滑冰團體賽，俄羅斯15歲花滑明星瓦莉娃於7日寫下新頁，成為第一位在奧運完成四周跳的女子選手，替俄羅斯奧會（ROC）代表隊順利拿下團體賽金牌。美國奪銀，日本鍍銅。

瓦莉娃在6日花滑團體賽短曲項目及7日長曲項目的精彩演出令人驚嘆，被視為花滑女單賽奪金牌最有力選手。

但是，英國體育網站「深入賽場」（inside the games）報導，原訂8日舉行的花滑團體賽頒獎儀式突然喊卡的原因與瓦莉娃在北京冬季奧運前的藥檢有關。報導說，她使用的藥物並非與提高競技能力有關，而是用於心臟疾病。

根據世界反禁藥組織（WADA）的規定，未滿16歲的運動員不正式公布藥檢結果。國際奧林匹克委員會（IOC）昨天表示，花滑團體賽頒獎儀式因法律問題延後舉行，有必要與國際滑冰總會（ISU）進行法律協商。

報知體育引述俄羅斯媒體Sports Express（電子版）報導，瓦莉娃牽扯到藥檢問題，10日的花滑女單賽可能由25歲的圖科塔姆謝娃（Elizaveta Tuktamysheva）代替瓦莉娃出場。如果圖科塔姆謝娃也不能出場，則由15歲的Maya Khromykh遞補出場。

圖科塔姆謝娃在2015年世界花式滑冰錦標賽奪下女單金牌、2021年奪下銀牌。在北京冬季奧運的選拔賽、最受重視的俄羅斯錦標賽她掉至第7名，錯失參賽北京冬季奧運的機會，但今年1月俄羅斯代表團的遞補名單上有她的名字。

瓦莉娃若無法出場比賽，因北京因應新冠疫情的防疫限制嚴格，遞補的圖科塔姆謝娃可能來不及在15日的花滑女單短曲項目出場。

由於俄羅斯政府系統性違反禁藥規定受到懲處，俄羅斯選手僅能以ROC而非國家代表隊名義參加北京冬奧

日媒「日刊體育」昨天引述俄羅斯媒體Sports Express報導，花滑團體頒獎儀式喊卡的原因疑與俄羅斯的花滑選手受生命威脅有關。

報導說，因日本花滑巨星羽生結弦8日在單曲項目第一跳失誤，羽生的粉絲懷疑是前一位上場的俄羅斯選手在冰場上動手腳挖洞，才導致羽生失誤，賽後大批羽生狂熱粉絲湧入這名俄國選手Instagram開罵，甚至揚言要殺害他，幾小時後他關閉了IG帳號。

俄羅斯 北京冬奧 奧運

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