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冬奧／德雪橇女將蓋森貝格爾 金牌坐五望六

體育新聞組／綜合報導
曾在平昌冬奧奪得跨項目雙金的捷克女將萊德茨卡，在北京冬奧再摘金。(新華社)
曾在平昌冬奧奪得跨項目雙金的捷克女將萊德茨卡，在北京冬奧再摘金。(新華社)

女子單人雪橇項目的最終角逐，德國名將娜塔莉·蓋森貝格爾(Natalie Geisenberger)以總成績3分53秒454奪冠，拿到她在冬奧會上的第5枚金牌；曾經在平昌冬奧奪得跨項目雙金的捷克女將萊德茨卡（Ester Ledecka），在北京冬奧雪板平行大曲道項目，順利鍍金蟬聯后座，成為歷來冬奧首個贏得跨項目雙金的女子選手。

影音來源：YouTube

作為冬奧會歷史上最成功的女子雪橇運動員，蓋森貝格爾從2010年溫哥華冬奧會開始，已經參加過3屆冬奧會，並在這3屆冬奧會上獲得了5枚獎牌，包括4枚金牌和1枚銅牌。其中，在2014年索契冬奧會和2018年平昌冬奧會包攬了女子單人和團體接力賽的全部金牌。

在冬奧雪橇項目歷史上，已經退役的義大利運動員阿爾明·佐格勒（Armin Zoeggeler）以6枚獎牌成為獲得雪橇獎牌最多的運動員，不過蓋森貝格爾還將參加2月10日舉行的雪橇團體接力賽，如果能在比賽中再次贏得獎牌，蓋森貝格爾將獨享獲冬奧雪橇項目獎牌最多運動員殊榮。

中央社引述法新社報導，現年26歲的萊德茨卡4年前參加平昌冬奧獲得滑雪與雪板雙料冠軍，成為歷來冬奧首個贏得跨項目雙金的女子選手。

雪板平行大曲道項目決賽，這回在北京冬奧，萊德茨卡在雪板平行大曲道（Snowboard Parallel Giant Slalom）項目決賽，擊敗奧地利的烏爾賓（Daniela Ulbing）奪金，斯洛維尼亞的科特尼克（Gloria Kotnik）摘銅。

影音來源：YouTube

萊德茨卡接下來將在11日挑戰高山滑雪超級大曲道（Super-G）項目金牌。她說：「我非常高興我能參加這麼多的比賽項目，並且希望我自己將會很快轉換。」

德國名將娜塔莉·蓋森貝格爾在女子單人雪橇以總成績3分53秒454奪冠，拿到她在冬...
德國名將娜塔莉·蓋森貝格爾在女子單人雪橇以總成績3分53秒454奪冠，拿到她在冬奧會上的第5枚金牌。(美聯社)
德國名將娜塔莉·蓋森貝格爾在女子單人雪橇以總成績3分53秒454奪冠，拿到她在冬...
德國名將娜塔莉·蓋森貝格爾在女子單人雪橇以總成績3分53秒454奪冠，拿到她在冬奧會上的第5枚金牌。(路透)

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