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冬奧／中韓再開戰 南韓不滿速滑判罰 告上CAS

記者賴錦宏／綜合報導
南韓選手黃大憲（前）與李俊瑞在冬奧短道速滑男子1000公尺準決賽被判定犯規，成績遭取消。對此南韓要求與國際奧會主席會面，抗議裁判不公。（美聯社）
南韓選手黃大憲（前）與李俊瑞在冬奧短道速滑男子1000公尺準決賽被判定犯規，成績遭取消。對此南韓要求與國際奧會主席會面，抗議裁判不公。（美聯社）

運動賽上少不了磨擦，今屆冬奧講到「火藥味」最重，可能是中韓間的爭拗。南韓8日宣布，就短道速滑項目判決向國際奧委會主席巴赫抗議，並上訴至國際體育仲裁法庭（CAS），南韓隊該項目中被指犯規兼敗給中國。不久前，兩國民間也為開幕式的民族服飾問題爆發罵戰，最終上升至官方層面交涉。

昨日（7日）的短道速滑男子1,000米準決賽，南韓選手黃大憲和李俊瑞以小組首名和次名出線，但賽後被指犯規並取消成績。幾名中國選手順利晉級，在當晚對匈牙利的決賽中包攬金、銀牌，而該仗原本由匈牙利選手劉少林率先衝線，但同樣在賽後被判犯規。南韓及匈牙利向國際滑聯（ISU）投訴，同被駁回。

南韓冰上聯盟會會長稱，韓方已安排好與巴赫面談，將強烈要求防止類似情況再次發生，同時還會採取一切可行措施，按相關程式就不公判罰訴諸CAS。事件理所當然地再次點燃戰火，中韓網民在IG上互罵，其中南韓隊黃大憲的IG據報要限制留言，韓團aespa的中國籍成員寧寧成為南韓網民抨擊對象。

事實上，中韓在短道速滑上的恩怨也由來已久。4年前南韓舉辦平昌冬奧，中國隊分別在短道速滑男子1,000米、女子3,000米接力被判犯規而出局。

在此前冬奧開幕式上，一名表演者因穿著中國的朝鮮族服飾，觸發「朝鮮族服飾」還是「韓服」的爭論，為今屆中韓大戰拉開序幕。南韓民眾尤其群情洶湧，國會議長樸炳錫與中國全國人大委員長栗戰書會晤時主動討論此事，隨後不止政府部門，連青瓦台及在野黨總統候選人也被迫作出「捍衛南韓文化」的表態。

中國方面的輿論就認為南韓過度反應，開幕式的表演根本沒有故意聚焦在服飾問題上，而且憑甚麼不讓中國朝鮮族人穿著自己的傳統服飾？

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