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墨西哥第一人 卡利優闖入冬奧男子花式滑冰長曲

中央社北京8日綜合外電報導
墨西哥運動員卡利優成為墨國首位闖進冬奧男子花式滑冰長曲項目的選手。美聯社
墨西哥運動員卡利優成為墨國首位闖進冬奧男子花式滑冰長曲項目的選手。美聯社

墨西哥男子花式滑冰運動員卡利優在家鄉瓜納華托（Guanajuato）練習時，總是在一群女孩中顯得突兀。但他今天「夢想成真」，成為墨國首位闖進冬奧男子花式滑冰長曲項目的選手。

路透社報導，22歲的卡利優（Donovan Carrillo）表示，在「足球運動廣受歡迎」的墨西哥，一個男孩或男人要訓練成世界頂尖的花式滑冰選手，總是壓力重重。他說，自己都是和青少女一起接受教練指導。

不過，卡利優這次卻是北京冬奧墨西哥代表團掌旗手。他在今天的短曲項目也驕傲穿上墨西哥設計師的作品黑底閃亮金條賽服，搭配曲目包括知名墨西哥裔美籍搖滾吉他手山塔那（Carlos Santana）的歌曲「黑魔女」（Black Magic Woman）。

卡利優是繼奧拉瓦里埃塔（Riccardo Olavarrieta）1992年出賽法國阿爾貝維爾（Albertville）冬奧以來，墨西哥首度再有選手參加冬奧男子花式滑冰競賽。而當時奧拉瓦里埃塔在短曲項目就遭到淘汰。

卡利優今天結束幾乎完美的比賽演出後，欣喜若狂接受媒體訪問時表示：「我一直渴望參賽奧運。我經常跟人提到這個夢想，而他們總是大笑，或對我說墨西哥人不可能進入長曲賽。」

卡利優在短曲賽獲得79.69分的個人最佳成績。賽後眉開眼笑的他舉起繪有墨西哥國旗顏色的冰刀套來到攝影機前，再和教練擁吻哭泣。

卡利優說：「我在冰上很享受。除了達成這個賽季自己最佳的短曲演出，我想整個參賽經驗中，我最喜歡的部分是比賽時的表現。我不希望它停止，我想滑下去，繼續活出奧運夢想。」

他表示：「對我來說，能夠進入長曲賽，就像是夢想成真。」他將在10日出戰長曲項目。

墨西哥 奧運 北京冬奧

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