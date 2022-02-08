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奧地利好手梅爾超大曲道衛冕成功 連3屆冬奧奪金

中央社北京延慶8日綜合外電報導
奧地利選手梅爾（Matthias Mayer）在北京冬奧超大曲道（Super-G）項目以1分19秒94獲得金牌。美聯社
奧地利選手梅爾（Matthias Mayer）在北京冬奧超大曲道（Super-G）項目以1分19秒94獲得金牌。美聯社

奧地利好手梅爾今天「全力一搏」，在北京冬奧超大曲道（Super-G）項目以1分19秒94衛冕成功，成為冬奧史上第一位連3屆奪金的阿爾卑斯式滑雪（Alpine Skiing）男子好手。

美國選手柯克蘭-席格（Ryan Cochran-Siegle）在不被看好的情況下以0.04秒之差鍍銀，驚豔全場。挪威選手希爾德（Aleksander Aamodt Kilde）以1分20秒36的成績摘銅。

現年31歲的梅爾（Matthias Mayer）2014年拿下索契冬奧男子滑降賽（Downhill）金牌，2018年平昌冬奧首度在超大曲道項目奪冠。

梅爾說：「我試著用力向前衝，真的很努力。我在螢幕上看到希爾德開始時的賽況，真的很棒，所以我知道我必須全力一搏，我用力推進到最後一個旗門，狀況很好。」

昨天他也在北京冬奧滑降賽拿下銅牌。

希爾德是賽前奪金大熱門，在世界盃的表現領先群雄，本季過去4場巡迴賽超大曲道項目，有3次讓他拿到金牌。

如今梅爾除了寫下連3屆冬奧奪金紀錄，也加入義大利滑雪女將孔帕尼奧尼（Deborah Compagnoni，1992年、1994年、1998年）、挪威男子選手阿莫特（Kjetil Andre Aamodt，1992年、2002年、2006年）的行列，成為在3屆不同奧運奪金的第3人。

梅爾坦言：「那是很大的成就，現在我還無法想像。我非常專注於比賽，此刻我沒在想歷史紀錄的事。」

超大曲道項目於1988年加拿大卡加立冬奧首度成為正式競賽項目，當年奪銀選手就是梅爾的父親赫爾穆特（Helmut Mayer）。

北京冬奧超大曲道（Super-G）項目中，美國選手柯克蘭-席格（Ryan Coc...
北京冬奧超大曲道（Super-G）項目中，美國選手柯克蘭-席格（Ryan Cochran-Siegle，左）鍍銀，奧地利選手梅爾（Matthias Mayer，中）獲得金牌，挪威選手希爾德（Aleksander Aamodt Kilde，右）摘銅。美聯社

北京冬奧 滑雪 義大利

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