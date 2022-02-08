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抗議冬奧短道速滑裁判不公 韓盼與IOC主席會晤

中央社首爾8日專電
韓國選手黃大憲（前）與李俊瑞在冬奧短道速滑男子1000公尺準決賽被判定犯規，成績遭取消。對此韓國要求與國際奧會主席會面，抗議裁判不公。美聯社
韓國選手黃大憲（前）與李俊瑞在冬奧短道速滑男子1000公尺準決賽被判定犯規，成績遭取消。對此韓國要求與國際奧會主席會面，抗議裁判不公。美聯社

韓國大韓體育會今天舉行記者會表示，體育會要求與國際奧會（IOC）主席會面，抗議韓國選手7日在短道速滑項目中遭遇不公正裁判一事。

韓聯社報導，韓國冰上競技聯盟會長兼韓國體育代表團團長尹洪根等韓方相關人員今天在北京冬奧主媒體中心舉行記者會，表示已透過國際奧會韓籍委員安排與主席巴赫（Thomas Bach）面談，將強烈要求國際奧會防止類似不當情況再次發生，並根據相關程序將這次不公裁判訴諸國際體育仲裁法庭（CAS）。

北京冬奧短道速滑男子1000公尺準決賽7日舉行，韓國選手黃大憲與李俊瑞原本分占小組第一及第二名，但裁判判定兩人犯規，取消兩人成績，中國代表隊因此有3名選手進入決賽。

尹洪根說，韓國代表隊昨天在現場立刻提出強烈抗議，也已向國際冰上競技聯盟（ISU）提出書面抗議。

在決賽中最先衝線但遭判犯規取消成績的匈牙利選手劉少林也提出抗議，不過，國際冰上競技聯盟今天上午透過聲明表示決定不受理韓國及匈牙利提出的抗議。

這次裁判爭議在韓國激起「主辦國仗勢欺人」的抗議聲浪，也有意見認為應該召回選手以杯葛這次冬奧，不過，尹洪根強調，剩下的比賽項目還很多，「現在最好的方法就是窮盡一切措施，讓選手們能在之後的賽事中全力發揮」。

匈牙利選手劉少林（左）在決賽中最先衝線，但遭判犯規取消成績。美聯社
匈牙利選手劉少林（左）在決賽中最先衝線，但遭判犯規取消成績。美聯社

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