冬奧／打破羽生結弦世界紀錄 宿敵陳巍短曲雪恥

日本滑冰天王羽生結弦的「宿敵」華裔美籍名將陳巍，跳出破短曲世界紀錄的113.97分，讓羽生結弦挑戰冬奧3連霸再添難度。 美聯社

瞄準冬奧3連霸的日本 滑冰天王羽生結弦 ，今天短曲第一個跳躍就出現失誤，僅獲得95.15分，加上最後一組「宿敵」華裔美籍名將陳巍 跳出破短曲世界紀錄的113.97分，讓羽生結弦挑戰冬奧3連霸再添難度。

花式滑冰是冬奧最受矚目的運動之一，個人賽今天登場，30位男子選手今天演繹完短曲，10日將在長曲再較高下。

27歲的羽生結弦今年要挑戰成為1928年後第一位冬奧花式滑冰3連霸的男將，但今天短曲第一個跳躍出現失誤，沒能拿下分數，最終技術分僅拿到48.07，總分95.15分，和個人2020年舞出的世界紀錄111.82分有段距離。

羽生結弦在同組選手都出賽後暫居第4，但最終組選手出賽後戰況馬上改變，先是他年僅18歲的日本同胞鍵山優真獲得個人最佳的108.12分高分，將上屆冬奧奪銀的同胞宇野昌磨105.91分擠到第2，以一身黑色勁裝登場的陳巍馬上締造新猷。

22歲的陳巍是3屆世錦賽冠軍，2018年平昌冬奧發揮失常，短曲僅排17，最終排在第5位。今天他一雪前恥，拿手的4周跳漂亮展現，光技術分就獲得65.98分，總分113.97分更打破羽生結弦的世界紀錄，成為短曲領先者。

羽生結弦短曲最終排名第8，後天進行的長曲賽事預期會展現苦練多時的高難度4周半跳。