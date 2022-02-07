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冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯助美摘銀

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冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀

編譯陳韻涵／綜合7日電
華裔選手陳楷雯表現出色，協助美國隊摘下冬奧花滑團體賽銀牌。(歐新社)
華裔選手陳楷雯表現出色，協助美國隊摘下冬奧花滑團體賽銀牌。(歐新社)

美國奧運代表隊22歲花式滑冰華裔名將陳楷雯(Karen Chen)7日以「梁山伯與祝英台小提琴協奏曲」(The Butterfly Lovers Violin Concerto)作為花式滑冰團體賽女子單人滑自由滑音樂，助美國隊拿下銀牌；俄羅斯少女卡蜜拉‧瓦莉娃(Kamila Valieva)成功完成兩次四周跳，締造花滑歷史新頁並助俄羅斯奧會代表隊(ROC)拿下金牌。

中國隊由放棄美籍的朱易出賽，但她不慎摔跤，中國隊以第五名抱憾。

陳楷雯賽後接受「華盛頓郵報」訪問時說，她登場前想像「自己會是一隻美麗的蝴蝶，享受這個時刻」。

奧運賽場的壓力經常讓運動員難以自在展現平時練習的成果，就算是技巧熟練的老將也會失常。

華裔選手陳楷雯表現出色，協助美國隊摘下冬奧花滑團體賽銀牌。(歐新社)
華裔選手陳楷雯表現出色，協助美國隊摘下冬奧花滑團體賽銀牌。(歐新社)

陳楷雯中規中矩地完成整套乾淨俐落且優雅的動作，以131.52分為美國隊貢獻七分，並助美國隊摘下銀牌。

陳楷雯精緻的紫色賽服由她的母親親手設計、縫製；華麗鑽飾與翩翩舞蝶符合「梁山伯與祝英台小提琴協奏曲」的主題，傳達無法結為連理的梁祝殉情後化為蝴蝶的悲劇愛情故事。

另外，代表俄羅斯奧會代表隊的15歲瓦莉娃7日寫下花式滑冰史新頁，成為第一位在奧運完成兩次四周跳的女子選手，她嘗試第三次失敗而有些懊惱；儘管如此，瓦莉娃仍以178.92分打敗群雌，比居次的日本好手坂本花織(Sakamoto Kaori，148.66分)還多30.26分。

先前有三名女子選手在比賽中完成四周跳，但在奧運史上，瓦莉娃首次寫下紀錄；奧運官網表示，法國選手包娜麗(Surya Bonaly)1992年曾在阿爾貝維爾冬奧會上嘗試四周跳，但她落地時旋轉得並不完整而遭降級。

瓦莉娃的精湛表現讓俄羅斯奧會代表隊以74總分拿下團體賽金牌，美國隊以65分奪銀，日本隊以63分鍍銅，中國則因首次代表中國出戰花滑團體賽的朱易失誤跌倒而排名第五。

瓦莉娃被視為本屆冬奧奪金大熱門，她也被看好將在女子個人項目中奪牌。

華裔選手陳楷雯表現出色，協助美國隊摘下冬奧花滑團體賽銀牌；圖為她在完美演繹後，難...
華裔選手陳楷雯表現出色，協助美國隊摘下冬奧花滑團體賽銀牌；圖為她在完美演繹後，難掩激動跪在冰上 。(Getty Images)

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