冰上王子vs四周跳王 羽生結弦強碰陳巍 今晚登場

羽生結弦7日在北京練習。(新華社)

美國華裔好手、「四周跳王」陳巍 將在美東時間今晚8時15分登場的北京冬季奧運 男子花式滑冰項目強碰日本「冰上王子」羽生結弦 ，由於兩人都對金牌志在必得，這場萬眾期待的對決必是精彩可期。

對摘過大小獎項的陳巍來說，奧運金牌是他唯一還沒到手的大獎；27歲的羽生結弦則除了尋求奧運三連霸，也希望藉此機會，奠定史上最偉大花滑選手之一的地位。

陳巍代表美國出賽。(Getty Images)

陳巍前幾天的表現已預告他此番來勢洶洶，4日他在花式滑冰團體賽單人短曲項目拿到僅差世界紀錄0.11分的精彩表現，而那項世界紀錄的保持人，正是羽生結弦。

身為上屆金牌得主的羽生結弦6日才抵達北京，但這對這位「冰上王子」而言並不稀奇，2018年平昌冬奧他也不是第一天就抵達賽場。

若羽生結弦本屆冬奧再拿金牌，他就會與1920年代瑞典好手葛拉夫斯特倫（Gillis Grafstrom）並列，成為史上唯二在冬奧花滑個人項目三連霸的男子選手。

而這項企圖，將遭遇外號「四周跳王」的陳巍強勢挑戰。陳巍是史上首位能在比賽中完成5種四周跳的選手，他比賽時花招百出，若能完美展現，將難有人能與他匹敵。

22歲的他自上屆平昌冬奧以來已摘下3面世錦賽金牌，他把平昌的失利看成「學習經驗」，亟欲從中站起，在本屆冬奧大放光芒。