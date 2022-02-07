冬奧／斯洛維尼亞奪史上首面跳台滑雪混合團體金牌

斯洛維尼亞選手克里茲納(左起)、札奇、鮑嘉塔伊、普瑞夫克，摘下冬奧史上首面跳台滑雪混合團體賽金牌。(美聯社)

中歐國家斯洛維尼亞今天在北京冬季奧運跳台滑雪 項目再度取得勝利，摘下冬奧史上首面跳台滑雪混合團體賽金牌，且成績傲視對手。

法新社報導，26歲的斯洛維尼亞隊女選手鮑嘉塔伊（Ursa Bogataj）5日才在個人項目奪下國家史上首面冬奧跳台滑雪金牌，今天又以無敵狀態為國爭光。她的女隊友克里茲納（Nika Kriznar）5日也在個人項目摘下銅牌。

斯洛維尼亞隊其餘2名男選手分別是札奇（Timi Zacj）和普瑞夫克（Peter Prevc），全隊總得分達1001.5分，遙遙領先其他隊伍。

俄羅斯隊和加拿大隊分別以總分890.3和844.6分，搶下銀牌和銅牌。

跳台滑雪混合團體賽由2男2女組成一隊，在冬奧有10支隊伍參加，只有8支能進入決賽。

德國 隊5次參賽世界盃 4度奪冠，這回在冬奧卻在首輪便意外出局。

德國隊員之一世界盃男子跳台滑雪冠軍蓋格（Karl Geiger）昨天在冬奧男子一般跳台決賽僅拿下第15名，今天表現進步。不過，他的女隊友阿爾特豪斯（Katharina Althaus）雖在本屆冬奧個人項目奪銀，今天卻因賽服不夠緊而遭取消資格。

由本屆冬奧男子一般跳台冠軍小林陵侑領軍的日本隊，則屈居第4；其中女隊員高梨沙羅同樣因賽服違規而遭到取消資格。賽服較鬆會讓跳台滑雪選手在比賽時多了通風助力。