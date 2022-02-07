我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／羽生結弦北京首度練習 4周半跳未成功

法媒訪彭帥未追究問題核心 遭批淪中國宣傳機器

冬奧／荷蘭滑冰女王破紀錄 史上首位金牌5連霸選手

記者曾思儒、中央社／即時報導
荷蘭「五朝元老」伍斯特在女子1500公尺競速滑冰奪冠，成為史上首位金牌5連霸選手。 (美聯社)
荷蘭「五朝元老」伍斯特在女子1500公尺競速滑冰奪冠，成為史上首位金牌5連霸選手。 (美聯社)

35歲的荷蘭冬奧「五朝元老」伍斯特（Ireen Wüst），今天在北京冬奧不但完成女子1500公尺競速滑冰連霸，1分53秒28的成績更改寫同胞特莫爾斯（Jorien ter Mors）在2014年俄羅斯索契冬奧的1分53秒51大會紀錄，迎接個人第6面冬奧金牌。

伍斯特同時寫下新猷，成為史上第一個在5屆奧運個人項目中奪得金牌的運動員。

伍斯特2006年在義大利杜林（Turin）冬奧在女子3000公尺競速滑冰手首度奪金，以19歲年紀成為荷蘭最年輕的冬奧金牌，此後每屆冬奧都有奪金，北京冬奧前已累積5金5銀1銅。

今天她尋求1500公尺衛冕，在15組選手中排在第12組出場，她以1分53秒28衝線，不但成績竄上首位，更締造冬奧新紀錄。

女子1500公尺競速滑冰的世界紀錄是日本女將高木美帆（Miho Takagi）2019年締造的1分49秒83，今天壓軸出賽的她在全場凝神中滑出1分53秒72，沒能超越伍思特，連兩屆冬奧都「銀」恨。

事實上，烏斯特僅在世界盃排名全球第7，高木美帆則高居榜首。

賽後烏斯特表示，「我在杜林拿到我的第一個奧運冠軍，當時我是最年輕的冠軍（19歲）。我也沒想到自己能在4年、8年和12後再次奪冠，這真是太奇妙了！」

中華代表團4名選手中率先登場的黃郁婷，今天在女子1500公尺競速滑冰第一組就出場，成績2分00秒78較4年前平昌冬奧的2分18秒84進步不少，但名次和上屆持平，同樣排在26位。

黃郁婷今年還將在女子500公尺和1000公尺競速滑冰登場，500公尺是13日晚間9點56分舉行，黃郁婷拿手的1000公尺則是17日下午4點半登場。平昌冬奧黃郁婷也是在同樣3個項目下場，她1500公尺拿下26名、500公尺排名22，1000公尺排名第20。

北京冬奧 奧運 義大利

上一則

冬奧／加拿大好手派洛特抗癌成功 勇奪單板滑雪金牌

下一則

冬奧／女子冰球賽中日戰 背景音樂播抗日歌曲

延伸閱讀

冬奧／加拿大好手派洛特抗癌成功 勇奪單板滑雪金牌

冬奧／加拿大好手派洛特抗癌成功 勇奪單板滑雪金牌
冬奧／法選手克拉瑞大器晚成 41歲滑降賽奪銀寫新猷

冬奧／法選手克拉瑞大器晚成 41歲滑降賽奪銀寫新猷
缺雪的北京是如何辦冬奧？揭秘史上最大規模人造雪行動

缺雪的北京是如何辦冬奧？揭秘史上最大規模人造雪行動
冬奧／美滑雪女將席弗琳大曲道過彎摔倒 無緣衛冕金牌

冬奧／美滑雪女將席弗琳大曲道過彎摔倒 無緣衛冕金牌

熱門新聞

冬奧運動員在北京的隔離酒店。(美聯社)

控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面

2022-02-05 13:11
代表中國的美中混血女子自由式滑雪好手谷愛凌，備受中國粉絲和官媒宣傳與關注，但也再度掀起有關她國籍的尷尬問題議論。(美聯社)

谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議

2022-02-06 13:05
2022年北京冬奧，姚明再次擔任火炬手。（新華社）

冬奧／姚明第3度任奧運火炬手 三張照片看體型變化

2022-02-02 15:45
美國代表團。（路透）

冬奧開幕式天氣冷到不行 各國羽絨大衣拚時尚

2022-02-04 20:33
北京冬奧送給選手一人一台三星手機。（視頻截圖）

冬奧／選手禮包送三星手機 網友：怎不是華為、小米？

2022-02-01 19:11
開幕式現場表演。開幕式由張藝謀導演。(美聯社)

冬奧開幕式逢「立春」24節氣倒數 張藝謀：簡直太巧了

2022-02-04 19:29

超人氣

更多 >
花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高
谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議

谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議
19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文
好市多自有品牌科克蘭從何而來？

好市多自有品牌科克蘭從何而來？
口音冒犯非裔？金球影后林家珍挨轟 宣布退出推特

口音冒犯非裔？金球影后林家珍挨轟 宣布退出推特