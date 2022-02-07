冬奧／荷蘭滑冰女王破紀錄 史上首位金牌5連霸選手

荷蘭「五朝元老」伍斯特在女子1500公尺競速滑冰奪冠，成為史上首位金牌5連霸選手。 (美聯社)

35歲的荷蘭冬奧「五朝元老」伍斯特（Ireen Wüst），今天在北京冬奧 不但完成女子1500公尺競速滑冰連霸，1分53秒28的成績更改寫同胞特莫爾斯（Jorien ter Mors）在2014年俄羅斯索契冬奧的1分53秒51大會紀錄，迎接個人第6面冬奧金牌。

伍斯特同時寫下新猷，成為史上第一個在5屆奧運 個人項目中奪得金牌的運動員。

The most-decorated athlete competing in this year's #WinterOlympics now has 12 medals to her name!



Ireen Wuest. WOW! An OLYMPIC RECORD and sixth GOLD! 🥇



📺 : @USA_Network & @peacockTV

💻 : https://t.co/DaRR18atEa pic.twitter.com/dIonrWrnNV — NBC Olympics (@NBCOlympics) February 7, 2022

伍斯特2006年在義大利 杜林（Turin）冬奧在女子3000公尺競速滑冰手首度奪金，以19歲年紀成為荷蘭最年輕的冬奧金牌，此後每屆冬奧都有奪金，北京冬奧前已累積5金5銀1銅。

今天她尋求1500公尺衛冕，在15組選手中排在第12組出場，她以1分53秒28衝線，不但成績竄上首位，更締造冬奧新紀錄。

女子1500公尺競速滑冰的世界紀錄是日本女將高木美帆（Miho Takagi）2019年締造的1分49秒83，今天壓軸出賽的她在全場凝神中滑出1分53秒72，沒能超越伍思特，連兩屆冬奧都「銀」恨。

事實上，烏斯特僅在世界盃排名全球第7，高木美帆則高居榜首。

賽後烏斯特表示，「我在杜林拿到我的第一個奧運冠軍，當時我是最年輕的冠軍（19歲）。我也沒想到自己能在4年、8年和12後再次奪冠，這真是太奇妙了！」

中華代表團4名選手中率先登場的黃郁婷，今天在女子1500公尺競速滑冰第一組就出場，成績2分00秒78較4年前平昌冬奧的2分18秒84進步不少，但名次和上屆持平，同樣排在26位。

黃郁婷今年還將在女子500公尺和1000公尺競速滑冰登場，500公尺是13日晚間9點56分舉行，黃郁婷拿手的1000公尺則是17日下午4點半登場。平昌冬奧黃郁婷也是在同樣3個項目下場，她1500公尺拿下26名、500公尺排名22，1000公尺排名第20。