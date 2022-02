冬奧／荷蘭滑冰女王破紀錄 史上首位金牌5連霸選手

35歲的荷蘭冬奧「五朝元老」伍斯特(Ireen Wüst),今天在北京冬奧 不但完成女子1500公尺競速滑冰連霸,1分53秒28的成績更改寫同胞特莫爾斯(Jorien ter Mors)在2014年俄羅斯索契冬奧的1分53秒51大會紀錄,迎接個人第6面冬奧金牌。

伍斯特同時寫下新猷,成為史上第一個在5屆奧運 個人項目中奪得金牌的運動員。

The most-decorated athlete competing in this year's #WinterOlympics now has 12 medals to her name!



Ireen Wuest. WOW! An OLYMPIC RECORD and sixth GOLD! 🥇



