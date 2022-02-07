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冬奧／法選手克拉瑞大器晚成 41歲滑降賽奪銀寫新猷

中央社北京延慶7日綜合外電報導
41歲的法國好手克拉瑞今天在北京冬奧男子滑降賽摘銀，成為最年長的奧運阿爾卑斯式滑雪項目奪牌選手。美聯社
41歲的法國好手克拉瑞今天在北京冬奧男子滑降賽摘銀，成為最年長的奧運阿爾卑斯式滑雪項目奪牌選手。美聯社

41歲的法國好手克拉瑞今天在北京冬奧男子滑降賽摘銀，成為最年長的奧運阿爾卑斯式滑雪項目奪牌選手；他賽後表示，母親說他從小事事比別人慢，顯然體育生涯成就也是如此。

今天登上北京冬季奧運會男子滑降賽頒獎台的都是資深選手，他們擊敗了瑞士24歲好手奧德馬特（Marco Odermatt）等年紀較輕的奪牌熱門人選。

除克拉瑞（Johan Clarey）以41歲「高齡」摘銀，34歲的瑞士名將費茲（Beat Feuz）鍍金，拿下銅牌的則是奧地利31歲好手梅爾（Matthias Mayer）。

克拉瑞說：「從我還是個小男孩起，我生命中每件事都（做的比別人）慢。這是我母親說的，我做每件事所花的時間是（別人的）2倍，比如（學會）走路、說話，顯然我的運動生涯也是如此。」

除今天寫下奧運紀錄，克拉瑞也是拿下世錦賽獎牌的最年長滑雪選手。他2019年在世錦賽勇奪超大曲道銀牌。

克拉瑞摘銀後表示：「這是我（運動）生涯中最美好的一天…我告訴自己：『這將是你最後一次參加奧運，就去衝擊滑雪道吧。』」

「當你拿下（奧運）獎牌，（無論）你是20歲還是41歲都無所謂。這是枚奧運獎牌。這已是美好的回憶。」

當被問及是否可能在這一生涯高點退役，3度出征奧運的克拉瑞說，他仍不確定下一步會怎麼走。他又說，35歲時對運動生涯有所疑慮，但後來決定逐年繼續參賽。

他笑著說：「我對我的決定相當滿意。」

在克拉瑞之前保有奧運阿爾卑斯式滑雪項目最高齡奪牌紀錄的是美國選手米勒（Bode Miller），他在2014年索契冬奧以36歲之齡奪得男子超大曲道銅牌。

北京冬季奧運會男子滑降賽得主：克拉瑞（Johan Clarey，左）摘銀，瑞士名...
北京冬季奧運會男子滑降賽得主：克拉瑞（Johan Clarey，左）摘銀，瑞士名將費茲（Beat Feuz，中）鍍金，拿下銅牌的則是奧地利好手梅爾（Matthias Mayer，右）。美聯社

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