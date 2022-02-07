我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耐心消耗殆盡？美要中拿出「具體行動」履行採購承諾

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 新冠檢測陽性

冬奧／美滑雪女將席弗琳大曲道過彎摔倒 無緣衛冕金牌

中央社／北京7日電
美國滑雪明星席弗琳7日在北京冬奧女子大曲道第一輪賽事摔倒出局。(美聯社)
美國滑雪明星席弗琳7日在北京冬奧女子大曲道第一輪賽事摔倒出局。(美聯社)

美國滑雪明星席弗琳（Mikaela Shiffrin）今天在北京冬奧女子大曲道第一輪賽事摔倒出局，無緣衛冕金牌；不過，她誓言將重振旗鼓出戰9日登場的曲道項目。

26歲的席弗琳是北京冬季奧運會大曲道比賽的奪牌熱門人選之一，但她今天僅滑過幾個旗門就在過彎處摔倒，並被判定「未完賽」。

儘管今天失利，席弗琳矢言於9日登場的曲道賽事投入更多精力，相信能取得佳績。席弗琳在曲道項目表現優異，曾於2014年索契冬奧奪得金牌，且是4屆世錦賽冠軍。

席弗琳對於今天的結果表示失望，「這一天還沒開始基本上就已經結束了」。她並形容延慶賽道「美麗卻無情」。

美國滑雪明星席弗琳7日在北京冬奧女子大曲道第一輪賽事摔倒出局，無緣衛冕金牌。(美...
美國滑雪明星席弗琳7日在北京冬奧女子大曲道第一輪賽事摔倒出局，無緣衛冕金牌。(美聯社)

席弗琳解釋沒能掌握好過彎，是由於在轉彎點和如何加壓的時機誤判。「我很少在大曲道出局。最簡單來說，我滑出幾個不錯的轉彎，但有一次過彎出了差池，而我承擔了後果。」

席弗琳賽前表示，她去年底在大曲道項目上練習時間相當少；她補充，背部傷勢及確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後隔離10天，對備戰而言更是雪上加霜。

「我不會為此（失利）流淚，因為那僅是在浪費力氣。我在接下來比賽中的最佳機會是繼續前進，重新專注，我覺得自己在這方面狀況很好。」

北京冬奧 滑雪 奧運

上一則

冬奧／女子花滑史上第1人 俄15歲小將完成4周跳…2次

延伸閱讀

冬奧／20歲女將雪板奪冠 紐西蘭隊史首金

冬奧／20歲女將雪板奪冠 紐西蘭隊史首金
防疫泡泡+防火長城 冬奧封鎖徹底 難體驗中國

防疫泡泡+防火長城 冬奧封鎖徹底 難體驗中國
單板飛簷走壁 「智取威虎山」小童星冬奧首秀摘銀

單板飛簷走壁 「智取威虎山」小童星冬奧首秀摘銀
王大陸讚童星蘇翊鳴冬奧一鳴驚人 網嗆：別蹭熱度

王大陸讚童星蘇翊鳴冬奧一鳴驚人 網嗆：別蹭熱度

熱門新聞

冬奧運動員在北京的隔離酒店。(美聯社)

控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面

2022-02-05 13:11
2022年北京冬奧，姚明再次擔任火炬手。（新華社）

冬奧／姚明第3度任奧運火炬手 三張照片看體型變化

2022-02-02 15:45
代表中國的美中混血女子自由式滑雪好手谷愛凌，備受中國粉絲和官媒宣傳與關注，但也再度掀起有關她國籍的尷尬問題議論。(美聯社)

谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議

2022-02-06 13:05
美國代表團。（路透）

冬奧開幕式天氣冷到不行 各國羽絨大衣拚時尚

2022-02-04 20:33
北京冬奧送給選手一人一台三星手機。（視頻截圖）

冬奧／選手禮包送三星手機 網友：怎不是華為、小米？

2022-02-01 19:11
開幕式現場表演。開幕式由張藝謀導演。(美聯社)

冬奧開幕式逢「立春」24節氣倒數 張藝謀：簡直太巧了

2022-02-04 19:29

超人氣

更多 >
花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高
谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議

谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議
19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文
飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法

飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法
鍾鎮濤挺過破產 登春晚、幫梁家輝慶生豪宅曝光

鍾鎮濤挺過破產 登春晚、幫梁家輝慶生豪宅曝光