冬奧／美滑雪女將席弗琳大曲道過彎摔倒 無緣衛冕金牌

美國滑雪明星席弗琳7日在北京冬奧女子大曲道第一輪賽事摔倒出局。(美聯社)

美國滑雪 明星席弗琳（Mikaela Shiffrin）今天在北京冬奧 女子大曲道第一輪賽事摔倒出局，無緣衛冕金牌；不過，她誓言將重振旗鼓出戰9日登場的曲道項目。

26歲的席弗琳是北京冬季奧運 會大曲道比賽的奪牌熱門人選之一，但她今天僅滑過幾個旗門就在過彎處摔倒，並被判定「未完賽」。

儘管今天失利，席弗琳矢言於9日登場的曲道賽事投入更多精力，相信能取得佳績。席弗琳在曲道項目表現優異，曾於2014年索契冬奧奪得金牌，且是4屆世錦賽冠軍。

席弗琳對於今天的結果表示失望，「這一天還沒開始基本上就已經結束了」。她並形容延慶賽道「美麗卻無情」。

美國滑雪明星席弗琳7日在北京冬奧女子大曲道第一輪賽事摔倒出局，無緣衛冕金牌。(美聯社)

席弗琳解釋沒能掌握好過彎，是由於在轉彎點和如何加壓的時機誤判。「我很少在大曲道出局。最簡單來說，我滑出幾個不錯的轉彎，但有一次過彎出了差池，而我承擔了後果。」

席弗琳賽前表示，她去年底在大曲道項目上練習時間相當少；她補充，背部傷勢及確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後隔離10天，對備戰而言更是雪上加霜。

「我不會為此（失利）流淚，因為那僅是在浪費力氣。我在接下來比賽中的最佳機會是繼續前進，重新專注，我覺得自己在這方面狀況很好。」