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冬奧／女子花滑史上第1人 俄15歲小將完成4周跳…2次

中央社／北京7日電
俄羅斯滑冰選手瓦莉娃7日寫下花式滑冰史新頁，成為第一位在奧運完成四周跳的女子選手。(新華社)
俄羅斯滑冰選手瓦莉娃7日寫下花式滑冰史新頁，成為第一位在奧運完成四周跳的女子選手。(新華社)

俄羅斯少女瓦莉娃（Kamila Valieva）今天寫下花式滑冰史新頁，成為第一位在奧運完成四周跳的女子選手，而且成功跳了不只一次，是兩次。

法新社報導，15歲的瓦莉娃在2022北京冬季奧運團體賽女子長曲項目中，以178.92分打敗群雌，比居次的日本好手坂本花織分數148.66多了大約30分。儘管如此，瓦莉娃仍因為第三次嘗試四周跳失敗而顯得有些懊惱。

俄羅斯滑冰選手瓦莉娃7日寫下花式滑冰史新頁，成為第一位在奧運完成四周跳的女子選手...
俄羅斯滑冰選手瓦莉娃7日寫下花式滑冰史新頁，成為第一位在奧運完成四周跳的女子選手。(新華社)

瓦莉娃是接受教練圖貝瑞茲（Eteri Tutberidze）指導的俄羅斯奧會代表隊成員之一，她預料將會在女子個人項目中奪牌，而且是奪金大熱門。

先前在比賽中完成四周跳的女子選手共三人，但奧運史上這是首次。

俄羅斯滑冰選手瓦莉娃7日寫下花式滑冰史新頁，成為第一位在奧運完成四周跳的女子選手...
俄羅斯滑冰選手瓦莉娃7日寫下花式滑冰史新頁，成為第一位在奧運完成四周跳的女子選手。(歐新社)

瓦莉娃的表現讓俄羅斯奧會代表隊順利以74總分拿下團體賽金牌，美國隊65分奪銀，日本63分鍍銅。

根據奧運新聞網站，過去有女子選手在奧運嘗試過四周跳，法國選手包娜麗（Surya Bonaly）1992年阿爾貝維爾冬奧會上的四周跳落地時旋轉得並不完整，因而遭降級。

奧運 俄羅斯 日本

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