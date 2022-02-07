冬奧／朱易花滑又跌倒 淚灑賽場…中國隊吊車尾 網罵爆

滑冰選手朱易7日出戰花樣滑冰團體賽女單自由滑，發生失誤跌倒，讓她淚灑賽場。(歐新社)

在美國加州 出生的滑冰選手朱易 歸化中國籍，在本屆冬季奧運 會中代表中國隊，出戰花樣滑冰團體賽。不過，她6日才在首秀的花樣滑冰團體賽女單短節目（短曲）比賽中失誤跌倒，排名墊底，僅為中國隊拿到1分，被中國網民罵臭頭；7日在自由滑的項目中再度摔倒，最後中國隊積分再度墊底，獎牌由俄羅斯、美國和日本包辦。

滑冰選手朱易7日出戰花樣滑冰團體賽女單自由滑。(新華社)

綜合媒體報導，19歲的朱易7日在花樣滑冰團體賽的女單自由滑項目中再度摔倒，讓她當場落淚，最後獲得91.41分，再度在該項目墊底，只為中國拿到6分團體積分。不過不同於中國網路上立刻開罵的氣氛，現場不少觀眾以掌聲為她加油，賽後隊友冰舞選手王詩玥也上前給她擁抱，其他國家的選手也為她加油鼓勵。

滑冰選手朱易7日出戰花樣滑冰團體賽女單自由滑，發生失誤跌倒。(歐新社)

朱易賽後受訪表示，「還有一些失誤，我希望調整好自己」，流淚是因為感動、激動，到最後憋不住了。當然也對自己的發揮感到遺憾，因為她特別想表現好。

6日跌倒引發網民一陣撻伐，朱易當時也在賽後落淚稱，「（我的）女單水平沒那麽高，但我還是站在這，希望做到最好的自己，能得到一個好的成績，但是沒做到」。

接連兩天在比賽中失誤，立刻引爆中國網民不滿，朱易相關關鍵字衝上微博熱搜，許多網民再度質疑她的實力與出賽資格；不過也有網民為她抱屈，認為她年紀還小又是首次參加奧運，壓力大難免失常。