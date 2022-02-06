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冬奧／男子越野滑雪混合賽 俄好手波爾舒諾夫摘金

中央社／北京6日綜合外電報導
俄羅斯越野滑雪好手波爾舒諾夫6日在北京冬季奧運男子2x15公里混合兩項賽克服一開始的跌跤，最終以大幅領先成績勇奪金牌。Getty Images
俄羅斯越野滑雪好手波爾舒諾夫6日在北京冬季奧運男子2x15公里混合兩項賽克服一開始的跌跤，最終以大幅領先成績勇奪金牌。Getty Images

俄羅斯越野滑雪好手波爾舒諾夫（Alexander Bolshunov）今天在北京冬季奧運男子2x15公里混合兩項賽克服一開始的跌跤，最終以大幅領先成績勇奪金牌。

和波爾舒諾夫同樣代表俄羅斯奧林匹克委員會（Russian Olympic Committee）參賽的史畢索夫（Denis Spitsov），以1分11秒之差屈居銀牌。拿下銅牌的芬蘭好手尼斯卡寧（Iivo Niskanen），成績與波爾舒諾夫差距更達2分鐘多一點。

路透社報導，波爾舒諾夫開賽後第8分鐘跌倒，但迅速爬起，繼續在傳統式賽段與上屆冬奧男子越野滑雪50公里傳統式金牌的尼斯卡寧纏鬥。

當兩人在15公里換成自由式時，原本落後的波爾舒諾夫很快超越尼斯卡寧並全速狂飆，一路遙遙領先直到終點。25歲的波爾舒諾夫4年前在平昌冬奧奪下3銀1銅。

傳統式成績名聲優於自由式的尼斯卡寧，此時表現顯得吃力，而被史畢索夫趕過；但他逐漸找到比賽節奏，成功與一群在後追趕的選手保持領先距離。

史畢索夫在結尾階段因停下補充水分而失去重心，也跌了一跤，但此時尼斯卡寧仍落後太多，無礙他保住銀牌。

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