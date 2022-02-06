冬奧／荷蘭女將速滑3000公尺奪金 打破高懸20年紀錄

速度滑冰女子3000公尺決賽中，荷蘭選手伊蕾妮斯豪滕奪得冠軍。（新華社）

北京冬奧 女子速度滑冰3000公尺比賽中，來自荷蘭的伊蕾妮斯豪滕（Irene Schouten）以3分56秒93的成績，打破懸掛20年的冬奧紀錄，成功奪下金牌，巧合的是，紀錄保持人佩希施泰因（Claudia Pechstein），也跟她在同場比賽。

伊蕾妮打破的是德國名將佩希施泰因20年前在2002年鹽湖城冬奧所創下的3分57秒70紀錄。

在女子速滑3000公尺比賽中，外界最為看好荷蘭隊和日本 隊，包括伊蕾妮、高木美帆、米歇爾徳容赫(Michelle DE JONG)、阿赫特里克特(Carlijn Achtereekte)都是奪牌呼聲非常高的選手。中國隊有阿合娜爾-阿達克、韓梅兩人參賽。阿達克在第1小組出場，位於內道的她滑出4分12秒28的成績。

高木美帆和阿赫特里克特都在第3小組，內道出發的高木美帆一直稍稍領先，她以4分01秒77率先完賽，阿赫特里克特以4分02秒21完賽。第5組出場的俄奧隊選手沃羅寧娜在前幾圈的成績要好於高木美帆，可惜最後兩圈她掉速較快，最終以4分03秒84完賽。

第6小組是日本隊的佐藤綾乃和荷蘭隊的米歇爾徳容赫。徳容赫以4分02秒37完賽，佐藤綾乃的成績是4分03秒40，她們分別排在3、4位。韓梅在第7小組出場，她以4分07秒74完賽，暫時排在第9位。在第9小組出場的加拿大選手韋德曼以3分58秒64完賽，她反超升至首位。

最後一組登場的伊蕾妮是實力最強，她甩開同組的義大利 選手洛洛布里吉達（Francesca Lollobrigida）領先，最終以3分56秒93打破奧運會紀錄奪冠。洛洛布里吉達以3分58秒06拿到銀牌，韋德曼收穫銅牌。中國隊的韓梅拿到第15名，阿達克獲得第17名。

據悉，荷蘭在速度滑冰運動上幾乎沒有對手，在2018年平昌冬奧的時候，荷蘭總共拿下20面獎牌，光是速度滑冰項目就拿到16面獎牌、短道速度滑冰有4面獎牌