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冬奧／短道速滑混合接力驚險晉級 奪下中國首金

體育新聞組／綜合報導
在首都體育館舉行的北京2022年冬奧會短道速滑項目混合團體接力決賽中，中國隊奪下金牌。 （新華社）
在首都體育館舉行的北京2022年冬奧會短道速滑項目混合團體接力決賽中，中國隊奪下金牌。 （新華社）

2022年北京冬季奧運短道競速滑冰混合團體接力項目，中國隊戲劇性晉級決賽後，順利拿下地主國於這次冬奧的首面金牌。

據中央社報導，中國是外界看好在短道速滑混合團體接力賽奪金的熱門隊伍之一，但與匈牙利、俄羅斯奧會代表隊、美國的準決賽僅拿下分組第三，一度看似無緣爭奪獎牌。

但中國隨後提出上訴，裁判看重播判定美、俄中途犯規，進而取消兩隊資格，中國便以分組第二之姿挺進決賽。

在另一場準決賽中，在8強賽以2分36秒437成績寫下冬奧紀錄的荷蘭，在準決賽一開始的表現十分搶眼，但在其中一名選手於比賽途中跌倒後，最後只以2分51秒919完賽，排名分組第4，眼睜睜看著加拿大義大利晉級。

在新冠肺炎（COVID-19）疫情影響下，舉行決賽的首都體育館內僅約300名觀眾進場觀賽，在他們的熱烈歡呼聲中，中國隊最後以2分37秒348率先衝過終點線，奪下金牌。

中國隊選手任子威（左二）與隊友曲春雨（左一）在短道速滑混合團體接力四分之一決賽賽...
中國隊選手任子威（左二）與隊友曲春雨（左一）在短道速滑混合團體接力四分之一決賽賽況。（新華社）

期間，匈牙利、加拿大選手發生碰撞，這讓匈牙利在比賽中一直處於苦苦追趕的情況，加拿大也被判犯規，最後義大利以2分37秒364拿下銀牌，匈牙利則以2分40秒900成績獲銅牌。

另據新華社報導，賽後范可新流著淚說：「我們做到了，我們做到了！我們每天都是拚的狀態，大家下冰嗓子裡都帶血的。」任子威也說：「這四年真的很難，從來沒想過的這麼難。」武大靖則哽咽著把這場比賽形容為「非常解氣」，因為「這四年經歷了太多」，而這才是北京冬奧會開幕後的第一個比賽日。

加拿大 北京冬奧 義大利

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