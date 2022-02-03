我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：新冠病毒確診者 感染兩天後就有傳染力

CNN閃辭緋聞 女主角與葛謨兄弟都有「關係」

冬奧／中國冰壺混雙兩連勝 新秀組合擊敗瑞士、澳洲

體育新聞組／綜合報導
范蘇圓（右）和凌智賽後非常開心。（歐新社）
范蘇圓（右）和凌智賽後非常開心。（歐新社）

北京冬奧會冰壺混雙循環賽登場，中國組合范蘇圓與凌智組合發揮出色，經過加賽局以7：6擊敗世錦賽冠軍、瑞士組合佩雷與里奧斯，首秀告捷，這也是中國代表團在本屆冬奧賽事開門紅。3日兩人再迎戰澳洲組合，奪下兩連勝。

范蘇圓原本是速滑選手，後來跨界跨項加入冰壺隊。冬奧會選拔賽，范蘇圓和凌智從第三周開始配對，磨合不到三個月，兩位選手都是第一次參加冬奧會。

瑞士隊經驗老到，在13屆混雙世錦賽中7次奪冠，被認為是世界壺壇混雙最強隊。

中國隊前三局連續得分，並迫使瑞士隊連續失誤。第四局，瑞士隊發揮出色，得到2分；第五局結束時，中國隊以4：2領先。第六局出現轉折，瑞士隊第四投清出中國隊兩個得分壺，奪得2分領先，關鍵時刻中國隊最後一投出現失誤，讓瑞士隊以3分逆轉領先。第七局中國隊再利用邊區占位得到2分重居領先；瑞士隊在第八局6：6追平。在加賽回合中，全場比賽最後一投，范蘇圓頂住壓力，精準地將對手壺清掉並占領中心，最終7：6拿下勝利。

北京冬奧會冰壺混雙循環賽，2月2日在北京國家游泳中心「冰立方」開賽，由中國選手淩...
北京冬奧會冰壺混雙循環賽，2月2日在北京國家游泳中心「冰立方」開賽，由中國選手淩智（左）、范蘇圓迎戰瑞士隊。（新華社）

范蘇圓賽後說：「最後一個球也沒怎麼想，平時訓練時我總練最後一個球，體現了自己訓練的狀態。」「我們在比賽前就一直想著，一定要在新年第一場比賽給大家一個開門紅，然後抱著這種心態打好每個球。」淩智表示：「我們把每場比賽都默認要打九局，每一次都是做最艱難的準備。」

瑞士隊本場失誤較多，投壺成功率僅為59%，中國隊投壺成功率為81%。

凌智和范蘇圓在3日上午再迎戰澳大利亞組合吉爾/休伊特，前兩局雙方各拿一分，戰成1：1平；第三局比賽，中國隊斬獲2分，3：1領先；第四局，雙方都沒有得分，比分保持進入半場休息。

第五局比賽，凌智和范蘇圓再得一分，4：1領先；第六局比賽，澳大利亞組合拿到3分，雙方4：4戰平；關鍵的第7局比賽，凌智的投擲和擦冰表現完美，中國隊6：4領先。最後一局，澳大利亞隊僅得1分，凌智和范蘇圓6：5取得循環賽兩連勝。

北京冬奧 澳洲

上一則

冬奧／美俄大戰話題十足 1980年曲棍球賽最精采

下一則

NBA／庫茲瑪致勝火鍋擋下安比德 巫師險勝七六人止連敗

延伸閱讀

北京冬奧倒數1天「鳥巢」最後一次彩排開幕式

北京冬奧倒數1天「鳥巢」最後一次彩排開幕式
冬奧／聖火接力台有5人參與 台商章啟正：內心澎湃

冬奧／聖火接力台有5人參與 台商章啟正：內心澎湃
冬奧／水陸兩棲機器人 水下傳遞火炬 展現科技接力

冬奧／水陸兩棲機器人 水下傳遞火炬 展現科技接力
冬奧／日本隊開幕式掌旗手 不是羽生結弦 粉絲喊失望

冬奧／日本隊開幕式掌旗手 不是羽生結弦 粉絲喊失望

熱門新聞

2022年北京冬奧，姚明再次擔任火炬手。（新華社）

冬奧／姚明第3度任奧運火炬手 三張照片看體型變化

2022-02-02 15:45
北京冬奧送給選手一人一台三星手機。（視頻截圖）

冬奧／選手禮包送三星手機 網友：怎不是華為、小米？

2022-02-01 19:11
北京冬奧在即，美媒報導，中國政府為確保奧運期間一切盡如人意，將對氣候實施人工控制。新華社

確保冬奧藍天白雲 美媒：北京人工翻雲覆雨、喜憂難說

2022-01-29 08:03
「西班牙蠻牛」納達爾歷經5盤馬拉松大戰，在澳網決賽上演超級逆轉，擊敗梅德維夫，生涯第21座大滿貫到手。(美聯社)

澳網／馬拉松對決大逆轉 納達爾奪第21座大滿貫寫新猷

2022-01-30 09:25
北京冬奧於2月4日開幕。Getty Images

峰迴路轉 中華代表團要參加北京冬奧開閉幕式

2022-01-31 22:06
傳奇球星布萊恩與女兒雕像豎立事故地點。（路透）

NBA／布萊恩「溫柔對望愛女」失事地放置雕像 球迷淚崩

2022-01-27 08:01

超人氣

更多 >
紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬
CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱

CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱
FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜

FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜
染疫3人當中 就有1人長期後遺症纏身

染疫3人當中 就有1人長期後遺症纏身

維德曼向聯邦法院遞狀控告川普父子等密謀恫嚇證人

維德曼向聯邦法院遞狀控告川普父子等密謀恫嚇證人