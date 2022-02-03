冬奧／中國冰壺混雙兩連勝 新秀組合擊敗瑞士、澳洲

范蘇圓（右）和凌智賽後非常開心。（歐新社）

北京冬奧 會冰壺混雙循環賽登場，中國組合范蘇圓與凌智組合發揮出色，經過加賽局以7：6擊敗世錦賽冠軍、瑞士組合佩雷與里奧斯，首秀告捷，這也是中國代表團在本屆冬奧賽事開門紅。3日兩人再迎戰澳洲 組合，奪下兩連勝。

范蘇圓原本是速滑選手，後來跨界跨項加入冰壺隊。冬奧會選拔賽，范蘇圓和凌智從第三周開始配對，磨合不到三個月，兩位選手都是第一次參加冬奧會。

瑞士隊經驗老到，在13屆混雙世錦賽中7次奪冠，被認為是世界壺壇混雙最強隊。

中國隊前三局連續得分，並迫使瑞士隊連續失誤。第四局，瑞士隊發揮出色，得到2分；第五局結束時，中國隊以4：2領先。第六局出現轉折，瑞士隊第四投清出中國隊兩個得分壺，奪得2分領先，關鍵時刻中國隊最後一投出現失誤，讓瑞士隊以3分逆轉領先。第七局中國隊再利用邊區占位得到2分重居領先；瑞士隊在第八局6：6追平。在加賽回合中，全場比賽最後一投，范蘇圓頂住壓力，精準地將對手壺清掉並占領中心，最終7：6拿下勝利。

北京冬奧會冰壺混雙循環賽，2月2日在北京國家游泳中心「冰立方」開賽，由中國選手淩智（左）、范蘇圓迎戰瑞士隊。（新華社）

范蘇圓賽後說：「最後一個球也沒怎麼想，平時訓練時我總練最後一個球，體現了自己訓練的狀態。」「我們在比賽前就一直想著，一定要在新年第一場比賽給大家一個開門紅，然後抱著這種心態打好每個球。」淩智表示：「我們把每場比賽都默認要打九局，每一次都是做最艱難的準備。」

瑞士隊本場失誤較多，投壺成功率僅為59%，中國隊投壺成功率為81%。

凌智和范蘇圓在3日上午再迎戰澳大利亞組合吉爾/休伊特，前兩局雙方各拿一分，戰成1：1平；第三局比賽，中國隊斬獲2分，3：1領先；第四局，雙方都沒有得分，比分保持進入半場休息。

第五局比賽，凌智和范蘇圓再得一分，4：1領先；第六局比賽，澳大利亞組合拿到3分，雙方4：4戰平；關鍵的第7局比賽，凌智的投擲和擦冰表現完美，中國隊6：4領先。最後一局，澳大利亞隊僅得1分，凌智和范蘇圓6：5取得循環賽兩連勝。