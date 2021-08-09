東奧／女籃奪銀 日本58獎牌大豐收

日本女籃第一次闖進金牌戰，並奪得銀牌。（新華社）

身為東京奧運 主辦國，日本 成功捍衛主場，58面獎牌、27面金牌都是史上最佳，女籃更闖進隊史第一度的金牌戰，雖以75：90不敵衛冕軍美國 隊，銀牌在手仍創紀錄，且是四強中唯一亞洲隊伍，展現大和民族的團隊球風及堅韌精神。

日本女籃原本有WNBA資歷的渡嘉敷來夢坐鎮，但渡嘉敷去年底右膝前十字韌帶斷裂，無緣延期一年的東奧，不過地主仍靠團隊一路推進隊史紀錄，從原本的第五名一舉前進金牌戰；8日落敗後，雖有球員忍不住落淚，團隊最終仍開心站上頒獎台，迎接隊史第一面奧運籃球獎牌。

四強賽傳出18助攻、改寫奧運女籃紀錄的日本後衛町田瑠唯表示，沒能奪金還是十分失望，但團隊一起努力打進金牌戰，讓她十分開心，「我們曾經被說，要在奧運拿下女籃獎牌是很遙遠的事情，這面銀牌讓更多人知道我們、認識女籃。」

根據統計，日本、義大利、荷蘭、巴西、紐西蘭、土耳其和中華代表團都在東奧創下隊史新高獎牌數，其中日本金牌數更是大躍進，將原本1964年和2004年的16金一舉推進到27面金牌。

值得一提的是，1964年奧運正是東京首度舉辦奧運，相隔57年再度扮演體壇盛事東道主，大和民族再度成贏家，東奧首度納入的滑板和空手道就合計進帳四面金牌，在獎牌榜上僅次於美國和中國。