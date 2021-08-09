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東奧／馬拉松第6 日好手大迫傑引退

體育新聞組／綜合報導
日本馬拉松好手大迫傑日前宣布奧運結束後將引退。（路透）
日本馬拉松好手大迫傑日前宣布奧運結束後將引退。（路透）

日本馬拉松好手大迫傑以第六名完賽東京奧運，日前宣布奧運結束後將引退的他，也透過社群媒體為未來的日本跑者加油。

男子馬拉松賽事8日上午在北海道札幌市大通公園起跑，世界紀錄保持人、36歲的肯亞跑者基普柯吉（Eliud Kipchoge），以2小時8分38秒達成奧運二連霸佳績。

30歲的日本跑者大迫傑以2小時10分41秒的第6名成績完賽。他表示自己已在賽事已用盡全力。

大迫傑在前30公里都跑在領先群，但之後漸漸被拋開，直到過了35公里後又超越兩人來到第6名的位置，最後在抵達終點的直線賽道上，臉上帶著笑容、揮舞手臂回應一旁加油民眾的同時跑過終點。

大迫傑賽後透過IG表示，東奧誕生了很多日本奪牌運動員，「跟他們相比，我的賽事結果可能微不足道」。不過，他說，對一直以來勇往直前努力的自己，及那些一直以來支持他的人來說，這是一場值得驕傲的賽事，「這對我來說是任何事都難以改變的勝利」。

大迫傑說，如果未來能有助於其他跑者或孩童們的話，也是令人開心的事，「下次不是誰來跑，就是你來跑」，表達出力挺以下屆奧運為目標的年輕跑者及孩童們的想法。

東京奧運 日本 馬拉松

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