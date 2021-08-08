東奧閉幕／美國保住金牌榜第1 這些選手功不可沒

美國男籃奧運四連霸。（路透）

經常稱霸奧運金牌榜的運動強權美國 ，在東京奧運 遭遇中國強力威脅，最終以39面金牌保住榜首，也確定連續3屆奧運在大會獎牌榜排名榜首。

本屆東京奧運前，美國27次征戰奧林匹克運動會，有17次在金牌榜排名第一。中國過去唯一在奧運金牌榜超越美國是在2008年北京奧運，當年靠著主場優勢以48 面金牌居冠，美國36金排第二。

上屆里約奧運，美國46面金牌稱霸，金庫主要來自游泳和田徑，分別拿下16金、13金；本屆東京奧運，美國游泳項目些微下滑，拿下11金，但田徑金牌大幅縮水，只拿7面金牌。

對比兩年前在杜哈世界田徑錦標賽美國奪14金，美國媒體批評，田徑隊在東京奧運失利是歷屆最大挫敗。特別是男子400公尺接力隊分組預賽淘汰，短跑名將劉易士（Carl Lewis）砲轟「顏面盡失」。

艾莉森．菲力克斯美國拿400公尺銅牌、4x400公尺接力金牌。（路透）

田徑／麥勞夫林、菲力克斯、阿辛穆

田徑場上，女子選手表現比男士亮眼。短跑好手艾莉森．菲力克斯（Allyson Felix）持續締造個人紀錄。她在跑道上為美國拿400公尺銅牌、4x400公尺接力金牌，生涯擁有11面奧運獎牌，超越男子短跑名將劉易士（Carl Lewis），躍居美國最多奧運獎牌的田徑運動員，獎牌包括7金3銀1銅。

拿下雙金的22歲女將席妮‧麥勞夫林（Sydney McLaughlin）被視為是賽道上的新星。她和隊友穆罕默德（Dalilah Muhammad）在東京奧運400公尺跨欄「金包銀」，雙雙打破世界紀錄。麥勞夫林也在1600公尺接力的奪金行列。

女子800公尺項目決賽，19歲的阿辛‧穆（Athing Mu）表現絕佳，起跑後一路領先至終點，以1分55秒21摘金，打破美國紀錄，成為逾半世紀以來第一位獲此殊榮的美國人。美國隊上次在女子800公尺奪金是1968年曼寧（Madeline Manning）。

美國女子體操隊在團體賽拿銀牌。（路透）

競技體操項目，上屆奧運美國靠著超級明星拜爾絲（Simone Biles）囊括4金1銅，但今年拜爾絲在女子團體賽中途退場，團隊屈居銀牌之後，僅在平衡木保住一枚銅牌，拜爾絲本屆只獲1銀1銅。

不過拜爾絲勇於坦承心理問題，呼籲關注運動員身心狀況，獲得賽場內外的各方支持，成為本屆東京奧運的焦點話題。這是繼網球明星大坂直美（Naomi Osaka）6月在法國退賽之後，新一波把運動員心理健康放在第一位的呼聲。

在拜爾絲退出多項個人項目下，苗族後裔的李蘇妮（Sunisa Lee）在個人全能項目為美國隊摘金、高低槓拿下銅牌，擁有亞裔背景的她成為美國體操隊的新星。

德萊賽爾是美國泳壇一哥。（路透）

游泳／德萊賽爾

「飛魚」接班人24歲的德萊賽爾（Caeleb Dressel ）在游泳項目挑戰名將「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）的壯舉，拿下5面金牌，雖然沒能打破菲爾普斯在北京奧運的個人8金，但東京奧運後，他的泳壇一哥地位將難以撼動。

籃球場上，美國男籃擊敗法國，自北京奧運以來，美國男籃已連4屆拿下金牌，創造籃球霸業。3度參加奧運的美國職籃NBA球星杜蘭特（Kevin Durant）個人披掛3金，總得分達到435分，成為隊史上在奧運得分最多的球員。

號稱美國國民娛樂的棒球項目，在2008年北京奧運之後重返奧運，美國隊在決賽以0：2輸給地主日本隊，留下遺憾。曾在冬季奧運獲得競速滑冰銀牌的內野手阿爾瓦雷茲（Eddy Alvarez），身上再掛上夏季奧運銀牌，成為奧運史上第6人。