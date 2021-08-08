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東奧／美國女籃7連霸奪金 15分差大勝日本隊

東京奧運將落幕 盤點10大新人

東奧／美國女籃7連霸奪金 15分差大勝日本隊

特派記者曾思儒／東京報導
美國女籃在東京時間8日打敗日本，贏得奧運金牌。(Getty Images)
美國女籃在東京時間8日打敗日本，贏得奧運金牌。(Getty Images)

奧運前熱身賽雖「背靠背」吞敗，美國女籃在東京奧運仍打出王者氣勢，今天女籃冠軍戰以90：75壓下隊史首闖金牌戰的地主日本隊，完成7連霸，也粉碎地主挑戰金牌美夢。

美國女籃打出18：5的開節攻勢，日本靠連3記三分球追分，首節以14：23落後，第二節一度追到32：38，但美國回敬一波8：0攻勢，半場取得50：39的兩位數優勢。

美國格林娜（Brittney Griner）第一節就攻下10分，第二節再追加8分，上半場10次出手僅錯失1球；日本165公分的射手本橋菜子上半場三分球4投3中攻下11分，是全隊唯一得分兩位數的球員。

格林娜易籃後持續強打禁區，三節打完美國領先再擴大到75：56，第四節日本無法縮小差距，美國主力提早下場後，讀秒階段就已在場邊擁抱慶祝，最終迎接90：75的最終戰勝利。

美國仍以格林娜30分最出色，日本以高田真希17分最高。

美國女籃從1996年亞特蘭大奧運至今都是奧運霸主，今天順利締造7連霸，追平男籃1936年慕尼黑奧運開啟的7連霸霸業；東奧男籃獎牌戰昨天已結束，女籃金牌戰是最後登場的籃球賽事，包括男籃教頭波波維奇（Gregg Popovich）在內的多名男籃成員，今天也在埼玉超級競技館見證女籃完成衛冕。

美國隊40歲隊長柏德（Sue Bird）和39歲的陶樂西（Diana Taurasi）7連霸中都參與5次，今天柏德伴侶、美國女足球星拉皮諾（Megan Rapinoe）也現身球場；柏德和拉皮諾正是奧運結緣，兩人5年前里約奧運後開始約會，東京奧運再次雙雙入選國手，但美國女足今年銅牌作收，沒能一起將金牌帶回家。

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