東奧／米爾斯42分…澳洲男籃奪銅 隊史最佳

澳洲靠米爾斯狂轟42分帶領，擊敗斯洛維尼亞奪下銅牌。（歐新社）

東奧男籃銅牌戰贏家將替自己國家收穫奧運 史上首枚獎牌，最終澳洲 靠米爾斯（Patty Mills）狂轟42分帶領，以107：93擊敗斯洛維尼亞，寫下隊史最佳成績。

米爾斯上半場就火力爆發，攻下26分包辦澳洲全隊一半得分，而斯洛維尼亞在第二節顯得有些情緒失控，因為抱怨吹判而接連吞下技術犯規，也讓比賽局勢倒向了對手。

到了第3節，澳洲維持住領先優勢，英格斯（Joe Ingles）後段砍進重要兩記三分。不過斯洛維尼亞沒有放棄，末節仍發動反撲，一度將分差縮小到僅3分，可惜力有未逮。

唐西奇拿下22分。（歐新社）

轉折點在於布拉日奇（Jaka Blazic）對米爾斯違反運動道德犯規，送給澳洲穩定軍心兩罰，艾克森（Dante Exum）再補上關鍵三分，還有快攻灌籃讓澳洲就此擺脫糾纏。

四強戰對法國下半場意外沉默被懷疑有傷在身，唐西奇（Luka Doncic）此役左手帶包紮上場，他有22分貢獻，可惜第四節三分連發來得太遲，難以力挽狂瀾助隊演逆轉。

其他球員數據上，英格斯添16分，新簽馬刺 的蘭德爾（Jock Landale）投8中6獲14分，賽布爾（Matisse Thybulle）與艾克森壓迫唐西奇有功，也各有11分與12分貢獻。