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東奧／日本2:0完封美國 奪首面奧運棒球金牌

特派記者蘇志畬／橫濱報導
東京奧運棒球金牌戰，日本隊第8棒村上宗隆開轟。（特派記者余承翰／橫濱攝影）
東京奧運棒球金牌戰，日本隊第8棒村上宗隆開轟。（特派記者余承翰／橫濱攝影）

東京奧運金牌戰7日在橫濱球場開打，日本武士隊靠著森下暢仁的好投，與牛棚投手聯手完封美國隊，加上村上宗隆打破僵局的陽春砲，拿下隊史首面奧運棒球金牌，現場的日本奧運相關人員響起如雷掌聲。

日本自1984年棒球還是示範項目時奪金後，就未再拿過金牌，今年背負著地主球迷期待，從分組賽到複賽連贏5場，成為1992年棒球改為正式項目以來，第一支拿下金牌的主辦國隊伍。

日美之戰形成投手戰，日本在3局下先找到突破口，村上宗隆硬是將球撈出全壘打牆，從美國先發、日職軟銀隊投手馬丁尼茲（Nick Martinez）手上拿下全場第1分。

4局下日本在1出局後攻占滿壘，然而大好得分機會下，柳田悠岐敲出滾地，三壘手傳本壘封殺，下一棒菊池涼介揮空三振，馬丁尼茲守住危機，為自己振臂大吼。

日本先發投手森下暢仁5局投了81球，成功壓制美國打者，只被敲出3支安打，沒有失分，另有5次三振、1次觸身球。

美國馬丁尼茲投6局有7次三振，只因那發陽春砲掉1分，優質先發等不到火力支援。

日本打線在8局再添重要1分，山田哲人敲安之後，靠著犧牲打站上二壘，吉田正尚補上一壘打，原本山田停在三壘，但是美國回傳本壘暴傳，山田趁機跑回本壘。

主審紀華文第一時間判決得分，美國雖提出挑戰，但影像重播後確定原判正確；來自台灣的中職裁判紀華文，今年在奧運棒球開幕、金牌戰都擔任主審。

森下暢仁退場後，接手的千賀滉大、伊藤大海、岩崎優、栗林良吏凍結比數，各投1局無失分，聯手演出完封。

東京奧運棒球金牌戰，日本隊第8棒村上宗隆開轟。（特派記者余承翰／橫濱攝影）
東京奧運棒球金牌戰，日本隊第8棒村上宗隆開轟。（特派記者余承翰／橫濱攝影）
東京奧運棒球金牌戰，日本隊先發投手森下暢仁。（特派記者余承翰／橫濱攝影）
東京奧運棒球金牌戰，日本隊先發投手森下暢仁。（特派記者余承翰／橫濱攝影）

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