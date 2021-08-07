東奧／閉幕前一天 中國38金 追平境外奧運最佳成績

東京奧運 閉幕前一天，中國 軍團再收2金，金牌總數38枚追平在倫敦奧運會上創造的參加境外奧運會的最好成績。 東京奧運還剩最後一天，擁有38枚金牌的中國隊仍然占據金牌榜榜首，排名第二的美國隊金牌數追至36枚，日本隊27金位居第三。

•中國跳水7金收官 皮划艇再現突破

在7日進行的跳水比賽最後一項賽事中，一切皆如預料，中國選手曹緣和楊健再一次包攬男子跳台單人比賽的金銀牌。至此，本屆奧運會跳水比賽全部結束。除了在男子雙人跳台項目上屈居亞軍外，中國跳水隊席捲本屆奧運會全部8枚跳水金牌中的7枚，並包攬4個單人項目的冠亞軍。

值得一提的是，隨著7日獲得男子單人跳台金牌，曹緣3屆奧運均有金牌入帳，且金牌來自不同項目：倫敦奧運會男子雙人10米台、里約奧運會男子單人3米板、東京奧運會男子單人10米台。

在當日的皮划艇賽事中，中國選手再獲突破。在女子500米雙人划艇決賽中，世錦賽冠軍組合徐詩曉/孫夢雅以破奧運紀錄的成績奪冠，這是中國女子皮划艇的首枚奧運金牌；劉浩在男子1000米單人划艇中奪銀，為中國實現了男子單人皮划艇奧運獎牌零的突破。

中國皮划艇隊的東京奧運之旅以1金2銀畫下圓滿句號。中國皮划艇隊靜水項目總教練、兩屆奧運會金牌得主孟關良表示，中國皮划艇隊在東京奧運的表現符合預期，展現了中國皮划艇隊的整體實力。

•花樣游泳 蟬聯亞軍 拳擊摔跤雙雙摘銀

在花樣游泳賽場，俄羅斯隊就如同「神話」般的存在。儘管中國隊在團體自由自選比賽中，將以「巾幗英雄」為主題的展示演繹得淋漓盡致，但仍然無法撼動其霸主地位。

在中國隊蟬聯奧運亞軍時，俄羅斯隊已將花樣游泳進入奧運會後的全部12枚金牌（雙人和集體）盡數收入囊中。 如果說花樣游泳無緣登頂是因為對手太強的話，中國女拳手谷紅與金牌失之交臂則多少有些遺憾。

在拳擊女子69公斤級決賽中，谷紅遭遇賽會頭號種子、土耳其名將蘇梅內利，在開局領先後，谷紅卻因緊張放不開而錯失良機，最終惜敗對手摘銀。

在摔跤賽場，里約奧運銅牌得主孫亞楠，在女子50公斤級決賽的對手是本屆奧運會日本代表團的旗手須崎優衣。22歲的須崎優衣曾是兩屆世錦賽冠軍，被認為是日本隊最有希望在本屆奧運會上奪金的選手。

這場賽事以孫亞楠0:10的完敗而告終。但孫亞楠賽後稱，她的備戰做得很充分，但由於細節失誤輸掉比賽，令她很不甘心。

繼6日在空手道賽場摘取一枚銀牌後，中國選手龔莉7日在空手道女子61公斤以上級摘銅，為中國隊再添一枚獎牌。

•美國男籃四連冠 法國男排首登頂

在7日進行的男籃決賽中，美國隊以87：82擊敗法國隊，實現了從允許美職聯球員進入奧運會以來的首個四連冠。 在男足決賽中，衛冕冠軍巴西隊和西班牙隊90分鐘內戰成1比1平，在加時賽巴西隊攻入一球，以2：1獲得金牌，實現蟬聯。在奧運男足比賽中，巴西隊5次躋身決賽，兩次獲得冠軍。

在男排決賽中，首次闖入奧運決賽的法國隊爆冷以3:2戰勝俄羅斯奧委會隊，重演中國女排的「里約大冒險」，從小組第四名逆襲成為奧運冠軍。