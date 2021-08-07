曾是衣索比亞難民 哈桑東奧奪2金1銅創紀錄

哈桑在1萬公尺奪得金牌。她在本屆東京奧運摘下2金1銅，成為奧運史上首位在1500、5000和1萬公尺項目都拿到獎牌的選手。(美聯社)

出生於衣索比亞的田徑長跑名將哈桑，15歲時以難民身分遷居至荷蘭，她在本屆東京奧運 風光摘下2金1銅，成為奧運史上首位在1500、5000和1萬公尺項目都拿到獎牌的選手。

哈桑也成為繼衣索比亞名將狄芭巴（Tirunesh Dibaba）在2008年北京奧運之後，第2位在5000和1萬公尺同時摘金的田徑選手。

哈桑（Sifan Hassan）1993年出生於衣索比亞阿達馬（Adama），15歲時以難民身分逃往荷蘭，受訓成為護理師並練習跑步。事實上，在離開母國之前，哈桑就已沉迷於跑步，她說因為自己總是「精力滿滿」。

20歲取得荷蘭國籍的哈桑很注重隱私，她鮮少談及離開衣索比亞的原因，但曾告訴媒體，自己初抵荷蘭時，來到一座位在澤伊德拉倫（Zuidlaren）的庇護 所，「我天天哭泣，我無法離開，那裡宛如監獄」。

哈桑後來與一群尋求庇護者搬到其他住所，她告訴監護人自己想跑步，因此獲協助加盟吕伐登（Leeuwarden）當地一間田徑俱樂部。

剛到萊奧尼塔斯（Lionitas）俱樂部時，哈桑只有一雙舊運動鞋，因此俱樂部為她提供了全新釘鞋，開啟她邁向奧運之路的第一步。

哈桑自2013年以來就一直是頂尖跑者，曾在2015年世界田徑錦標賽1500公尺拿下銅牌，但使她搖身變成中長跑霸主的契機，是在2016年里約奧運1500公尺名列第5後，她換了教練並搬到美國，加入旨在提升頂尖田徑選手長跑能力的耐吉奧勒岡計畫（Nike Oregon Project）。

然而，耐吉奧勒岡計畫在2019年因總教練沙拉薩（Alberto Salazar）試圖在多名運動員身上使用禁藥而被終止，儘管哈桑否認服用興奮劑且未曾被檢查出用藥，但她耀眼的成績依舊因此蒙上些許灰影。

奧勒岡計畫醜聞被爆出來時，哈桑正在杜哈（Doha ）參加世錦賽，她當時無懼輿論與流言，成為世錦賽史上第一個在1500和1萬公尺兩個項目都奪金的選手。

她在本屆東奧開始前說，「我人生中壓力最難以承受的時刻是在杜哈，而我挺過來了，我認為在東京，一切都會好起來，這不會很難」。

哈桑在本屆奧運參加1500、5000和1萬公尺項目，她在談及中長跑3金挑戰時說，「很多人說我瘋了，相信我，我也覺得自己瘋了」，因為這意味她得在9天內完成6場賽事，跑完24.5公里。

哈桑也表示，「對我來說，追隨自己的心意很重要，做到這一點遠比拿金牌要緊，這讓我保有動力，讓我持續享受這項美麗的運動」。

哈桑在2日上午東奧女子1500公尺預賽時不慎大跌一跤，迅速爬起後追上對手，以小組第一取得晉級資格；晚上接續出戰5000公尺決賽，以14分36秒79奪金。

哈桑賽後開玩笑說道，「賽前我甚至不在乎，我太累了，沒有咖啡 的話，我成不了奧運冠軍，我需要所有的咖啡因」。

哈桑6日於1500公尺決賽繳出3分55秒86得到銅牌，今天在1萬公尺決賽跑出29分55秒32鍍金。

最終，哈桑在9天東奧賽程展現驚人韌性，雖未能完成中長跑3金霸業，仍成為奧運史上首位在1500、5000和1萬公尺項目都拿到獎牌的選手。