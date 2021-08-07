我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

35歲菲力克斯奧運生涯摘11面獎牌 美田徑史上最多

英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播

35歲菲力克斯奧運生涯摘11面獎牌 美田徑史上最多

中央社東京7日綜合外電報導
美國短跑好手菲力克斯今天與隊友贏得東奧女子4x400公尺接力金牌，拿下生涯第11面奧運獎牌，超越男子傳奇名將劉易士，成為美國史上最多奧運獎牌的田徑運動員。(美聯社)
美國短跑好手菲力克斯今天與隊友贏得東奧女子4x400公尺接力金牌，拿下生涯第11面奧運獎牌，超越男子傳奇名將劉易士，成為美國史上最多奧運獎牌的田徑運動員。(美聯社)

美國短跑好手菲力克斯今天與隊友贏得東京奧運女子4x400公尺接力金牌，拿下生涯第11面奧運獎牌，超越男子傳奇名將劉易士，成為美國史上最多奧運獎牌的田徑運動員。

美國今天一路領先，以3分16秒85摘金，波蘭3分20秒53得到銀牌，牙買加隊以3分21秒24獲得銅牌。美國隊在奧運女子4x400公尺接力已7連霸。

菲力克斯（Allyson Felix）昨天在400公尺奪得銅牌後，進帳生涯第10面奧運獎牌，打破她原本和牙買加田徑女將奧蒂（Merlene Ottey）共同保有的9面奧運獎牌女子紀錄，並追平劉易士（Carl Lewis）的10面獎牌成績。今天再鍍1金之後，她以11面躍居美國最多奧運獎牌的田徑運動員，其中包括7金3銀1銅。

菲力克斯在女子4x400公尺接力決賽中。(美聯社)
菲力克斯在女子4x400公尺接力決賽中。(美聯社)

芬蘭男子中長跑好手努密（Paavo Nurmi）1920至1928年間在奧運奪得12面獎牌，是歷來奧運獎牌第一多的田徑選手。

菲力克斯擅長200、400公尺，2004年尚未滿19歲時在雅典首次站上奧運舞台，接下來她未曾缺席，這次東奧是她生涯第5次出征奧運。2018年她曾經緊急剖腹產下女嬰，花費很大的工夫才又重回跑道，因此她的成就更顯得難能可貴。

美國過去僅15名女性運動員參加過5次以上奧運，其中只有3人是田徑選手。而那15人中，只有拿過12面獎牌的游泳好手托瑞斯（Dara Torres）奧運獎牌數比菲力克斯多。

東京奧運 美國 游泳

上一則

1張圖／東奧獎牌榜 中國38金領先 美36金緊追

下一則

英國第一卻生活拮据 鏈球選手拍賣東奧紀念品籌錢

延伸閱讀

啦啦隊、織毛衣、美容... 跳水運動員奧運期間做什么

啦啦隊、織毛衣、美容... 跳水運動員奧運期間做什么
東奧／邱普拉標槍擲下印度史上首金 德國維特爆冷出局

東奧／邱普拉標槍擲下印度史上首金 德國維特爆冷出局
東奧／史上最貴奧運 日本當真一無所獲？

東奧／史上最貴奧運 日本當真一無所獲？
東奧／拿獎就有「當兵優惠」？南韓男選手的奧運動力

東奧／拿獎就有「當兵優惠」？南韓男選手的奧運動力

熱門新聞

東奧獎牌榜誰與爭鋒。（美聯社）

1張圖／東奧獎牌榜 中國38金領先 美36金緊追

2021-08-07 10:35
管晨辰。（路透）

東奧／打敗拜爾絲的中國少女 管晨辰：我們身高差不多

2021-08-03 19:29
林書豪確診新冠肺炎。（取材自微博）

林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

2021-08-06 23:31
中國隊主教練郎平（左二）與球員袁心玥在比賽後。(新華社)

東奧／郎平勝利謝幕 中國女排哭著跟她說「對不起」

2021-08-02 20:04
墨西哥知名跳水選手查維茲在參加東奧女子3公尺跳板跳水預賽時，疑似重心不穩，導致沒辦法完成有效動作，最後拿到0分收場。圖為查維茲先前比賽畫面。（路透）

東奧／跳水烏龍 墨國女將「腳一滑」0分 教練氣炸走人

2021-07-30 23:57
馬龍親吻奧運金牌。在奧運會乒乓球的歷史上，還從沒有哪個男子選手在個人項目上蟬聯過金牌。美聯社

創造歷史 馬龍成奧運桌球男單衛冕第一人

2021-07-30 12:48

超人氣

更多 >
林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

1張圖／東奧獎牌榜 中國38金領先 美36金緊追

1張圖／東奧獎牌榜 中國38金領先 美36金緊追
曾奪2面金牌 中國前體操國手「地鐵賣藝」落魄現況曝光

曾奪2面金牌 中國前體操國手「地鐵賣藝」落魄現況曝光
911恐攻罹難者家屬發聲明 呼籲拜登勿參加紀念儀式

911恐攻罹難者家屬發聲明 呼籲拜登勿參加紀念儀式
吳亦凡才涉誘姦被捕 受害者再爆料「吃壯陽藥硬上」

吳亦凡才涉誘姦被捕 受害者再爆料「吃壯陽藥硬上」