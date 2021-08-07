35歲菲力克斯奧運生涯摘11面獎牌 美田徑史上最多

美國短跑好手菲力克斯今天與隊友贏得東奧女子4x400公尺接力金牌，拿下生涯第11面奧運獎牌，超越男子傳奇名將劉易士，成為美國史上最多奧運獎牌的田徑運動員。(美聯社)

美國 短跑好手菲力克斯今天與隊友贏得東京奧運 女子4x400公尺接力金牌，拿下生涯第11面奧運獎牌，超越男子傳奇名將劉易士，成為美國史上最多奧運獎牌的田徑運動員。

美國今天一路領先，以3分16秒85摘金，波蘭3分20秒53得到銀牌，牙買加隊以3分21秒24獲得銅牌。美國隊在奧運女子4x400公尺接力已7連霸。

菲力克斯（Allyson Felix）昨天在400公尺奪得銅牌後，進帳生涯第10面奧運獎牌，打破她原本和牙買加田徑女將奧蒂（Merlene Ottey）共同保有的9面奧運獎牌女子紀錄，並追平劉易士（Carl Lewis）的10面獎牌成績。今天再鍍1金之後，她以11面躍居美國最多奧運獎牌的田徑運動員，其中包括7金3銀1銅。

菲力克斯在女子4x400公尺接力決賽中。(美聯社)

芬蘭男子中長跑好手努密（Paavo Nurmi）1920至1928年間在奧運奪得12面獎牌，是歷來奧運獎牌第一多的田徑選手。

菲力克斯擅長200、400公尺，2004年尚未滿19歲時在雅典首次站上奧運舞台，接下來她未曾缺席，這次東奧是她生涯第5次出征奧運。2018年她曾經緊急剖腹產下女嬰，花費很大的工夫才又重回跑道，因此她的成就更顯得難能可貴。

美國過去僅15名女性運動員參加過5次以上奧運，其中只有3人是田徑選手。而那15人中，只有拿過12面獎牌的游泳 好手托瑞斯（Dara Torres）奧運獎牌數比菲力克斯多。