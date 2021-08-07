東奧／邱普拉標槍擲下印度史上首金 德國維特爆冷出局

東京奧運田徑男子標槍決賽在7日登場，印度邱普拉（Neeraj Chopra）靠著第二擲的87公尺58摘下金牌，拿下印度史上第一面奧運田徑金牌。 路透

東京奧運 田徑男子標槍決賽在7日登場，今年多次擲破90公尺、被視為金牌熱門的德國 維特（Johannes Vetter），在前三擲僅有首擲留下82公尺52成績的情況下提前遭到淘汰，而印度 邱普拉（Neeraj Chopra）則是靠著第二擲的87公尺58摘下金牌，拿下印度史上第一面奧運田徑金牌。

2018年雅加達亞運金牌邱普拉在首擲就以87公尺03領先群雄，甚至比歷年第二傑的德國維特（Johannes Vetter）首擲的82公尺52來得更好，至於另一名德國好手韋柏（Julian Weber）在首擲則有85公尺30暫時排名第2名。

第二擲邱普拉擲出後就高舉雙手慶祝，最終也達到87公尺58，而維特則是在第二擲時不慎滑倒，導致壓線失敗，加上第三次試擲也失敗，最終未能擠進前8名進行後三擲。

至於捷克雙槍瓦德萊赫（Jakub Vadlejch）、韋塞利（Vitezslav Vesely）則是靠著第5擲的86公尺67、第3擲的85公尺44超越德國韋柏，分別拿下銀牌與銅牌。

金牌則是邱普拉靠著第二擲的87公尺58拿下，這不僅是印度國史第一面奧運田徑金牌，也是繼1900年的英國裔印度籍短跑好手普里查德（Norman Pritchard）在男子200公尺與200公尺跨欄拿下雙銀牌後，印度相隔120年再度在奧運田徑奪牌。