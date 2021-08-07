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東奧／美國田徑隊出什麼問題？金牌屈指可數

中央社／東京6日綜合報導
美國田徑隊成績慘兮兮。（美聯社）
美國田徑隊成績慘兮兮。（美聯社）

美國田徑隊在東京奧運面臨歷來最大挫敗，金牌數屈指可數，遠不及兩年前杜哈世界田徑錦標賽勇奪14金的驚豔表現。美國選手自己也很困惑究竟哪裡出了差錯。

法新社報導，美國兩年前杜哈世錦賽成績斐然，期待迎接稱霸田徑界的新時代，未料這次在東奧成績慘不忍睹，美國男子選手很有可能最終未能在徑賽贏得個人項目金牌，為奧運史上首見。

美國女子選手在徑賽貢獻2金，麥勞夫林（Sydney McLaughlin）和19歲新星阿辛．穆（Athing Mu）分別贏得400公尺跨欄和800公尺冠軍；反觀同胞男子選手到目前為止未拿1金。

美國男子400公尺接力隊昨天在分組預賽遭到淘汰，短跑名將劉易士（Carl Lewis）和強生（Michael Johnson）都驚呼顏面盡失。劉易士推文說：「真是十分難堪，就美國隊而言完全無法接受。」強生後來也說這次的表現「令人尷尬又可笑」。

美國選手們也很困惑為何會如此，有些人猜想是否與美國因疫情取消在日本賽前集訓有關，影響了美國隊的備戰，有選手說是因為練習不夠，也有人認為選拔賽和東奧正式比賽過於接近，但也有人認為這不是藉口。

還有運動員認為，美國隊可能本來就對奪牌期望過高。

男子1500公尺項目被淘汰的美國選手森特羅維茲（Matthew Centrowitz）昨天告訴媒體：「我認為或許大家把這些年的表現視為理所當然。在2012年以前根本沒人贏，我不會說有很多人一直獲勝，我不知道大家的期待從何而來。我知道我們2016年贏得比較多獎牌，但比賽有時候就是這樣。」

美國 東京奧運 疫情

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