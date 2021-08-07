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東奧／多明尼加打爆南韓 棒球奪銅創隊史紀錄

特派記者蘇志畬／東京報導
多明尼加奪隊史首面銅牌，全隊相當興奮。(路透)
多明尼加奪隊史首面銅牌，全隊相當興奮。(路透)

東京奧運棒球銅牌戰，多明尼加從4分領先到被逆轉，好在靠著8局上突破「石佛」吳昇桓，一口氣攻下5分，最終以10：6擊敗南韓隊，拿下隊史首面奧運棒球獎牌。

南韓隊先發投手金民宇首局就出現大亂流，先被羅德里奎茲（Julio Rodríguez）敲出2分砲，又連著被法蘭西斯可（Juan Francisco）敲出陽春砲，金民宇僅投0.1局退場，多明尼加也在該局攻下4分。

南韓打線在2局、4局各追1分，其中包括隊長金賢洙的一發陽春砲，5局上多明尼加雖然再添1分，但5局下投手出狀況。

南韓休息室一片低氣壓。(路透)
南韓休息室一片低氣壓。(路透)

多明尼加先發投手巴爾德斯（Raul Valdez）突然不穩，被連敲3安丟掉1分，接手的卡斯提歐（Luis Felipe Castillo）手滑沒接穩滾地球，抓到1出局但也掉1分，再換艾瓦瑞茲（Dario Alvarez）登板也因暴投失1分，雙方比數追平。

下一任馬丁尼茲（Jhan Marinez）投出保送退場，面對該局第五任投手梅西迪斯（C.C.Mercedes），南韓隊靠著姜白虎敲出超前安打，引發休息區大聲歡呼、鼓譟。

南韓隊要回珍貴的1分領先，在8局上花光還倒賠，南韓隊壓出老將吳昇桓，然而先製造滿壘危機，因暴投丟掉追平分，又接連被法蘭西斯可敲出2分打點二壘打、米塞斯（Johan Mieses）敲2分砲，吳昇桓0.1局丟掉5分承擔敗投。

南韓 東京奧運 梅西

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