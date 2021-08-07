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東奧／美日棒球搶金牌 下次奧運打棒球再等7年

記者陳宛晶／綜合報導
美國隊要挑戰史上第二面棒球金牌。（美聯社）
美國隊要挑戰史上第二面棒球金牌。（美聯社）

東京奧運棒球金牌戰，美國日本將在美東時間7日早上6點爭奪金牌，這是相隔13年才產出的奧運棒球獎牌，奧運前一次有棒球項目，已要追溯到2008年北京奧運，當年的金牌南韓隊本屆只能與多明尼加隊爭銅，美國要挑戰史上第二面棒球金牌，日本則是尋求隊史首金。

由於並非奧運常設項目，下一次要等到五環殿堂再有棒球，至少要等七年，對美國、日本來說，這一金都是勢在必得。

日本隊尋求隊史首金。（美聯社）
日本隊尋求隊史首金。（美聯社）

總教練索夏（Mike Scioscia）期望成為史上第二位美國金牌教頭，他形容帶隊打奧運的心情，比起季後系列賽，更近似於在球季的最後一天爭取季後賽席次或外卡驟死賽，場場都是輸不得的壓力，「我很驕傲球員在這樣的高壓下，還能打得這麼出色，我希望他們能上場發揮實力，將這面金牌戴到脖子上。」

美國推出有四年日職資歷、本季效力軟銀的馬丁尼茲（Nick Martinez）先發，他的前一場出賽是預賽對南韓，先發五局、失一分，送出九次三振。對日本打者熟悉，對橫濱球場不陌生，成為他扛下此戰的關鍵，馬丁尼茲也說：「在這座球場比賽絕對會有幫助，我在這裡感覺很自在。」

日本作為東道主，最渴望的就是這一面棒球金牌，本屆賽事關關難過關關過，以分組賽加複賽四戰全勝戰績挺進金牌戰，美國則在複賽首戰以一分之差輸給日本，落入敗部後連克多明尼加、南韓晉級金牌戰。

東京奧運 美國 日本

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