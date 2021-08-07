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東奧／美國男籃摘金 87：82打敗法國 四連霸成功

記者蔡佳霖／綜合報導
美國隊贏得奧運男籃金牌。（路透）
美國隊贏得奧運男籃金牌。（路透）

奧運首場就敗給法國隊中止連勝的美國隊，又在金牌戰遭遇到法國隊的頑強抵抗，儘管整場比賽幾乎都維持領先優勢，但仍是飽受威脅。最終在杜蘭特（Kevin Durant）全場飆進29分的帶領下，美國隊在驚濤駭浪以87：82險勝法國，完成金牌4連霸。

生涯第3度出征奧運的杜蘭特順利帶領美國隊拿到奧運四連霸，更是繼安東尼（Carmelo Anthony）後，第二位拿下三屆奧運男籃金牌的選手。

杜蘭特首節就打開手感，單節7投4中獨拿12分，幫助美國隊取得22：18領先；進入第二節，杜蘭特依然就得分重心，這一節他又拿到9分，儘管美國隊一度拉開兩位數分差，但法國隊在戈貝爾（Rudy Gobert）和佛尼爾（Evan Fournier）的帶領下，還是緊咬住比分。美國隊上半場命中率僅43%，三分球18投4中；半場結束，美國隊44比39領先。

美國隊贏得奧運男籃金牌，開心地揮舞國旗。（路透）
美國隊贏得奧運男籃金牌，開心地揮舞國旗。（路透）

過去幾場都在第三節上演強力反擊的美國隊，這一節命中率明顯提升，單節轟進4記三分球，一波猛攻將差距拉開到14分差；所幸，盧瓦烏（Timothe Luwawu-Cabarrot）和貝頓（Nicolas Batum）接連砍進外線，在進入第四節之前，將比分縮小到8分差。

韌性十足的法國隊，依然維持防守端的強度，進攻上也是不斷進逼，尼利基納（Frank Ntilikina）的三分球讓球隊在剩下5分42秒時追到僅差3分。隨後里拉德（Damian Lillard）和哈勒戴（Jrue Holiday）連下6分，泰托姆（Jayson Tatum）補上三分球，美國隊還是掌握領先優勢。最後階段法國隊拚命追趕，美國隊發生失誤，里拉德又罰球落空，差距縮小到3分差；杜蘭特最後穩住2罰機會，讓美國隊有驚無險收下比賽。

杜蘭特全場18投9中包括3記三分球，攻下29分6籃板3助攻；泰托姆拿下19分7籃板，里拉德11分3助攻，哈勒戴11分4籃板3抄截。

戈貝爾拿到16分8籃板，然而13次罰球僅命中6球，且5犯離場；佛尼爾16分，迪克洛（Nando De Colo）12分7助攻5籃板，亞塞布萊（Guerschon Yabusele）13分，盧瓦烏11分。

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