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東奧／第4棒超車英國 義大利男子400米接力爆冷摘金

體育新聞組╱綜合報導
義大利在東京奧運男子四百公尺接力摘金，四名好手樂不可支。（歐新社）
義大利在東京奧運男子四百公尺接力摘金，四名好手樂不可支。（歐新社）

東京奧運田徑賽男子四百公尺接力爆出冷門，義大利靠著最後一棒托爾圖成功超車英國，以37秒50率先抵達終點，英國與加拿大則分居銀、銅牌，至於挑戰三連霸的牙買加則是以37秒84的第五名作收。

東奧男子短跑進入戰國時代，其中日前男子100公尺就由義大利賈可布斯爆冷奪金，而6日男子400公尺接力決賽，義大利再度扮演黑馬，在前三棒都還落後的情況下，靠著第四棒的托爾圖超車，拿下該國在奧運史上的首面男子400公尺接力金牌。

至於上屆排名前二名的牙買加與日本，則是先後出現接棒上的失誤，最終牙買加排名第五名、無緣三連霸，日本更是未能完賽，至於中國雖然跑出37秒79的平中國全國紀錄，但仍排名第四名無緣獎牌。男子200公尺金牌加拿大迪葛雷斯最後超越中國吳智強，使中國奪牌夢碎。

而女子400公尺接力，連兩屆摘銀的牙買加在雙金得主湯普森-赫拉領軍下以41秒02擠下美國隊的41秒45拿下金牌，粉碎了美國三連霸美夢，而湯普森-赫拉也拿下了個人本屆第三面、生涯第五面奧運金牌。

至於男子1萬與5000尺世界紀錄保持人烏干達切普特，在日前於男子1萬公尺屈居銀牌後，6日總算在5000公尺討回顏面，以12分58秒15成績摘金，也是烏干達史上首面男子5000公尺金牌。

對於如願拿下生涯首面奧運金牌，切普特說：「日前我犯了一點錯誤，讓我只能拿下銀牌，感到相當後悔，但現在我拿下金牌了，這是個夢想成真的夜晚。我的對手都很強，但只有心態最強韌的人才有機會贏得比賽，而我知道自己就是那個人。」

東京奧運 中國 義大利

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