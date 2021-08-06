加拿大女足東奧奪金 奎恩成首位跨性別奧運奪牌者

東京奧運女子足球決賽，加拿大在PK大戰以3比2驚險戰勝瑞典奪金，寫下隊史最佳成績，陣中中場球員奎恩(圖)也成奧運史上第一位出櫃的跨性別奧運奪牌者。Getty Images

東京奧運 女子足球決賽今天晚間登場，加拿大 在PK大戰以3比2驚險戰勝瑞典 奪金，寫下隊史最佳成績，陣中中場球員奎恩也成奧運史上第一位出櫃的跨性別奧運奪牌者。

決賽上半場第34分鐘，瑞典前鋒布拉克絲坦妮絲（Stina Blackstenius）接獲隊友阿斯拉妮（Kosovare Asllani）的傳中，從禁區中央起腳射門得分，取得1比0領先。

下半場第64分鐘，加拿大前鋒辛克雷（Christine Sinclair）在禁區被瑞典伊利斯緹（Amanda Ilestedt）犯規，經影像助理裁判技術（Video Assistant Referees, VAR）判定後，加拿大獲得罰球機會，小將弗萊明（Jessie Fleming）操刀成功，扳平戰局。

延長賽加拿大和瑞典都未能進球，進入PK大戰，雙方在5球都只進2球，加拿大門將拉貝（Stephanie Labbé）撲下瑞典第6球後，隊友格羅索（Julia Grosso ）成功踢進，為加拿大拿下金牌。

加拿大女足奪金後，隊上以單名參賽、使用「they 」、「their」作為稱謂的中場球員奎恩（Quinn），寫下奧運開創性篇章，成為史上首位出櫃的跨性別奧運奪牌者。

25歲奎恩在2014年進入加拿大國家隊，在2016年里約奧運拿下銅牌，但去年才正式公開跨性別身分。奎恩當時表示，「我想在生活中各個場域做真實的自己，其中之一就是在公共場合，那就是背後原因之一，因為我厭倦了性別被錯誤認知，以及諸如此類的一切。」

法新社報導，奎恩的運動實力無庸置疑，目前效力於總部在美國西雅圖的帝王足球俱樂部，並與美國名將拉皮諾（Megan Rapinoe）等足球巨星同屬聯賽等級的好手。

奎恩為加國女足隊出賽並未受到質疑，從生理女性過渡到跨性別的運動員不會受到過度審視，因為他們不被認為擁有先天男性的身體優勢。

奎恩告訴所屬俱樂部，「我被認為應該是最容易能被理解的跨性別者版本，我希望我的故事被廣為流傳，因為當跨性別者能見度變高時，我們就可以發起運動且開始在社會上取得進展」。