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斯洛維尼亞運動攀登女子組奪金 日本包辦銀銅

中央社東京5日綜合外電報導
東京奧運新增項目運動攀登今天舉行女子組決賽，斯洛維尼亞選手賈恩布雷特（Janja Garnbret，中）摘金，日本選手野中生萌(左)拿下銀牌和野口啓代(右)摘下銅牌。美聯社
東京奧運新增項目運動攀登今天舉行女子組決賽，斯洛維尼亞選手賈恩布雷特（Janja Garnbret，中）摘金，日本選手野中生萌(左)拿下銀牌和野口啓代(右)摘下銅牌。美聯社

東京奧運新增項目運動攀登今天舉行女子組決賽，斯洛維尼亞選手賈恩布雷特（Janja Garnbret）不負眾望，在兩個項目取得第一，以積分5分摘金。

日本選手野中生萌和野口啓代摘下銀、銅牌。

奧運為贏得年輕族群青睞，在東京奧運新增滑板、衝浪及運動攀登等項目，誕生多名史上第一位金牌得主。

運動攀登的全能賽事須完成速度賽、抱石賽及先鋒賽，將3個項目的名次相乘，數字最小者即為冠軍。

22歲的賈恩布雷特是全球知名運動攀登選手，自從2015年首次參世界攀岩錦標賽之後，在抱石賽與先鋒賽展露頭角。

2019年，她橫掃世錦賽，贏得抱石賽與先鋒賽世界冠軍，她共拿下6個世界冠軍，賽前就被視為奪金熱門。

在8人參與的決賽中，賈恩布雷特在抱石賽與先鋒賽摘下第一，速度攀登第5，3個項目相乘得到5分積分，贏得金牌。

24歲的野中生萌在速度攀登第3、抱石賽第3，先鋒賽第5，積分45分獲得銀牌。

野口啓代則分別在3個項目都排第4，積分64分，抱走銅牌。32歲的野口啓代先前宣布將在今年奧運後退役。

東京奧運新增項目運動攀登今天舉行女子組決賽，斯洛維尼亞選手賈恩布雷特（Janja...
東京奧運新增項目運動攀登今天舉行女子組決賽，斯洛維尼亞選手賈恩布雷特（Janja Garnbret，圖）不負眾望，在兩個項目取得第一，以積分5分摘金。美聯社

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